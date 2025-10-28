Slušaj vest

Magla u jutarnjim časovima može smanjivati vidljivost na putevima po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Nema zadržavanja vozila na naplatnim rampama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju tri sata, na Kelebiji dva sata, a na prelazu Šid jedan sat.

Ne propustiteAutoZašto škripe kočnice: Cviljenje nije uvek bezazleno, evo kada smete da vozite, a kada morate odmah kod majstora
shutterstock-2135350307.jpg
AutoVozački dosije, trajno oduzimanje vozila, veće kazne... Uskoro stiže najstroži saobraćajni zakon ikada u Srbiji: Ovo je 17 ključnih novina
policija, saobraćajna policija, prekršaj, kazna, automobil, kamera, radar, prekoračenje brzine
AutoPronašao misteriozni uređaj ispod svog auta, pa odmah pozvao policiju: Danima mu stizale poruke, a onda je shvatio...
Našao uređaj za praćenje ispod kola.jpg
AutoElektrični automobili i njihovi punjači mogu da eksplodiraju zbog litijum-jonske kiseline! Haus Majstor otkrio na šta se mora obratiti pažnja
366438_251022.01_28_40_24.Still018.jpg