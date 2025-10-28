Društvo
AMSS upozorava na maglu: U jutarnjim časovima smanjena vidljivost na putevima po kotlinama i dolinama reka
Magla u jutarnjim časovima može smanjivati vidljivost na putevima po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Nema zadržavanja vozila na naplatnim rampama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju tri sata, na Kelebiji dva sata, a na prelazu Šid jedan sat.
