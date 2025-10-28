Slušaj vest

U beogradskom tržnom centru Galerija predstavljen je Servisni centar eUprave, kao i usluge koje su u njemu dostupne, a koje će koristiti svim građanima.

Brnabićeva je tokom obilaska razgovarala i sa zaposlenima.

- Vi ste znači tu po ceo dan. Neko može sam neko, nekome treba pomoć ali vi ste tu da pomognete građanima - rekla je tokom obilaska.

- Znači možete ovde ljudima da popunite i oni postanu eGrađani i odmah završe sve tu - rekla je predsednica parlamenta upitavši i da li će vremenom da se povećava broj usluga za građane, na šta je dobila potvrdan odgovor.

1/10 Vidi galeriju Servisni centar eUprave u TC Galerija Foto: Petar Aleksić

Reč je o veoma značajnom projektu zahvaljujući kojem za mnoge stvari građani više ne moraju da idu u opštinu, u policiju, te da sve što treba od posla mogu da završe tu na licu mesta i postanu eGrađani.

Brnabić je navela i da država po prvi put, po ugledu na iskustvo Ujedinjenih Arpskih Emirata, izlazi iz okvira javne administracije, lokalne samouprave i šaltera.

- Dolazimo tamo gde su građani, kako bismo dodatno pokazali da smo mi njima na usluzi, da nisu tu građani zbog nas već da smo mi tu zbog njih, rekla je Brnabić.

Ona je najavila je da će se servisni centar eUprave otvoriti i u ostalim mestima Srbije, kao i da će Pošta Srbije na identičan način otvoriti 600 šaltera na kojima će građani moći da završi posao u vezi sa upisom prava svojine.

"Želimo da budemo građanima na usluzi. Kvalitet života u jednoj zemlji čine plate i penzije, putevi i naučno tehnološki parkovi, ali i odnos uprave prema svojim građanima. Mi smo u potpunosti promenili taj odnos, ali želimo da idemo dalje i pokažemo pažnju našim građanima", rekla je Brnabić na otvaranju.

Prvi servisni centar Kancelarije za IT i eUpravu, uspostavljen uz podršku Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, biće otvoren za građane svakog dana. Otvaranje prvog Servisnog centra eUprave u tržnom centru Galerija je konkretan rezultat Memoranduma o razumevanju koji je Vlada Republike Srbije potpisala 2022. godine sa Vladom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Ana Brnabić na otvaranju servisnog centra eUprave u TC Galerija Izvor: Petar Aleksić

Šta sve građani mogu da obave u Servisnom centru umesto odlaska na šaltere

U okviru Centra građani će, u direktnom razgovoru sa zaposlenima, moći da dobiju sve informacije o postojećim i novim elektronskim uslugama, otvore nalog na Portalu eUprava i postanu eGrađani.

Svečanosti prisustvuju predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić, zamenik ministra za poslove Kabineta, zadužen za konkurentnost i razmenu iskustva Ujedinjenih Arapskih Emirata, Luta Abdulah Naser i šef Odeljenja za državne usluge Vlade UAE, Muhamed Bin Taliah.

Otvaranje servisnog centra eUprave u TC Galerija Izvor: Petar Aleksić