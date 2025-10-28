Slušaj vest

Na prelazu Reske-Horgoš EES sistem uvodi se od 4. novembra, a do 11. novembra na preostalim prelazima Mađarske i Srbije.

Navode da će mađarska granična policija svakom putniku iz trećih zemalja, uključujući i srpske državljane, napraviti elektronski dosije, što znači fotografisanje lica i uzimanje otisaka prstiju.

Na graničnim prelazima su postavljeni punktovi za registraciju i policijski službenici će usmeravati vozila u posebne saobraćajne trake za one koje treba da se registruju.

Generalni konzulat u objavi objašnjava da će putnici sa EU pasošima, odnosno mađarski državljani, putovati kao i do sada, jer za njih nema promena.

Primena EES sistema na mađarsko-srpskoj granici danas počinje samo na prelazu Tompa-Kelebija, dok se na prelazu Reske-Horgoš uvodi od 4. novembra, a do 11. novembra na preostalim drumskim, železničkim i rečnim prelazima Mađarske i Srbije.