Slušaj vest

Na prelazu Reske-Horgoš EES sistem uvodi se od 4. novembra, a do 11. novembra na preostalim prelazima Mađarske i Srbije.

Navode da će mađarska granična policija svakom putniku iz trećih zemalja, uključujući i srpske državljane, napraviti elektronski dosije, što znači fotografisanje lica i uzimanje otisaka prstiju.

Na graničnim prelazima su postavljeni punktovi za registraciju i policijski službenici će usmeravati vozila u posebne saobraćajne trake za one koje treba da se registruju.

Generalni konzulat u objavi objašnjava da će putnici sa EU pasošima, odnosno mađarski državljani, putovati kao i do sada, jer za njih nema promena.

Primena EES sistema na mađarsko-srpskoj granici danas počinje samo na prelazu Tompa-Kelebija, dok se na prelazu Reske-Horgoš uvodi od 4. novembra, a do 11. novembra na preostalim drumskim, železničkim i rečnim prelazima Mađarske i Srbije.

Kurir.rs/RTS/Foto: Ilustracija

Ne propustiteDruštvoVozači očajni, putnici čekaju satima! Seničić o novom načinu prelaska granice: EES ne funkcioniše 24 sata, a procedura po putniku traje i do 7 minuta
WhatsApp Image 2025-10-12 at 14.26.54.jpeg
DruštvoGUŽVE NA PRELAZIMA VEĆ POČELE, A PRAVI HAOS SE TEK OČEKUJE OVOG DATUMA: EES menja pravila prelaska granice, evo koliko se čeka
EES granica granični prelaz pasoš otisci prtstiju.jpeg
DruštvoSRBIN ZAUSTAVIO CELU KOLONU NA HRVATSKOJ GRANICI Svi čekali da prođu novi sistem EES, on skinuo naočare i napravio HAOS: "Kad već ide u sistem..."
EES granica granični prelaz pasoš otisci prtstiju (2).jpeg
DruštvoStartovao novi sistem na granicama, ali to nije jedina velika promena: Od sledeće godine ćemo morati da plaćamo ulazak u Evropsku uniju, evo i koliko
EES granica
DruštvoNa ovom prelazu u Srbiji će biti prvo uveden EES sistem: Ove detalje svi treba da znaju, bez jedne stvari nema mrdanja
EES granica granični prelaz pasoš otisci prtstiju (5).jpeg
DruštvoPRVE VEĆE GUŽVE NA GRANICAMA VEĆ OVOG DATUMA, A TOTALNI KOLAPS ZA BOŽIĆ?! Novi sistem putovanja u EU počeo, a u ovom slučaju policija može da ga obustavi
EES granica
InfoBizNOVI EES SISTEM IZBACIJE SRPSKE KAMIONDŽIJE IZ IGRE! Alarm za domaću privedu - vozači ostaju bez posla u EU
1012marina-lopicic.jpg
DruštvoKAKO IZGLEDA PRVI, A KAKO SVAKI SLEDEĆI PRELAZAK GRANICE Novi način ulaska u EU za državljane Srbije: Biometrija lica zamenjuje pečate u pasošu
EES granica granični prelaz pasoš otisci prtstiju.jpeg
DruštvoPASOŠI ĆE SE I DALJE PEČATIRATI, DO OVOG DATUMA: Prvi put registracija, sledeći put - verifikacija! Ovo su svi detalji novog sistema prelaska granica
EES granica granični prelaz pasoš otisci prtstiju prelazak granice