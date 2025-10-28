Slušaj vest

Kristina Veljković Šajn (24) iz Vršca podnela je krivičnu prijavu protiv ginekološkinje za koju smatra da je odgovorna za smrt njenog nerođenog deteta.

Kristina, majka četvorice dečaka, u sedmom mesecu trudnoće dobila je bolove i kontrakcije, ali je, kako navodi, od lekara vraćena kući iz DZ u Beloj Crkvi. Dan kasnije, dete je rođeno mrtvo.

Kristina Veljković Sajn je majka četvoro dece Foto: Privatna arhiva

Kristina se oglasila za i za Kurir, gde je otkrila da je podnela je juče krivičnu prijavu protiv ginekološkinje iz Doma zdravlja "Vršac", koju smatra odgovornom za smrt svog prevremeno rođenog sina. Kako je rekla, doktorka je morala da prepozna znakove porođaja.

Ovaj slućaj prokomentarisao je direktor DZ "Palilula" dr Aleksandar Stojanović istakao je u jutarnjem programu "Kurir televizije" da je praksa da se trudnice prate od prvog dana i da je Kristina morala da bude primljena odmah na odeljenje.

- Ona bi trebalo da bude primljena odmah, a ne da sačeka u čekaonici. Ta doktorka očigledno nije obratila dovoljno pažnje, trebalo je da se više posvete njoj i da je pošalju u bolnicu - rekao je Stojanović.

"Ovde je izostalo poverenje"

Ginekolog Vanja Milošević ističe da je ključ u odnosu poverenja pacijenta i lekara.

- Ključno je pitanje odnosa poverenja pacijenta i lekara. Moje zapaženje je sve i da se desila neka užasna stvar kakva se inače dešava u medicini, ali sam ubeđen da kada pacijentkinja ozbiljno shvati da su lekari učinili sve, da će razumeti da je takvo stanje. Međutim, ovde je izostao taj odnos poverenja.

Milošević je još dodao da je ona i bez uputa morala da bude primljena:

Kristina ostala bez novorođenčeta: Evo kakva je dalje procedura za dom zdravlja! Izvor: Kurir televizija

- Naravno da je mogla. Šta da se to desilo u toku noći kada dom zdravlja ne radi? Svaka bolnica ima dežurnu službu koja je obavezna i dužna da svaku trudnicu, ali i svaku ženu, koja ima ginekoloških problema primi i vidi u kakvom je stanju. Na lekarima je da procene da li mogu da reše problem ili će dalje da šalju pacijentkinju - kaže Milošvić.

"Suspendovao sam doktorku zato što je bila neljubazna" Dr Aleksandar Stojanović je otkrio kakva je procedura u samom domu zdravlja ukoliko se ustanovi propust:

- Ja sam imao neljubaznu doktorku ginekološkinju, pacijentkinja se žalila par puta, pa sam morao da je suspendujem. Nadam se da će se uraditi obdukcija novorođenčeta, pa da se vidi da li su bili problemi tokom same trudnoće, ali na nama lekarima, moje prvo pravilo kao direktora jeste da budemo ljubazni. Ovde je stvar samo pristupa prema pacijentu i koliko ćete mu se posvetiti.

Stojanović podvlači da je nebitan uput i papir ukoliko je stanje urgentno, odnosno ako je ugrožen život. Ukoliko pacijent kaže da ima problem, lekar mora da mu veruje i da učini sve da pacijent izađe iz ordinacije u stabilnom stanju.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

KAKO ZAUSTAVITI AKUŠERSKO NASILJE: