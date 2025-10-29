Slušaj vest

Retko koja stvar može ujediniti komšije koje se inače spore oko svega. Međutim, u jednoj zgradi stanare je zbližila - smena upravnika zgrade!

Ispred jednog ulaza, u večernjim satima, stanari su priredili veselje povodom konačne pobede nad upravnikom.

Stanari se veselili uz piće i Mitra Mirića. Foto: Printscreen X

Okupljeni stanari su se veselili uz piće i poznate stihove Mitra Mirića - "Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine".

Ovaj snimak objavljen na društvenoj mreži X odmah je izazvao veliku pažnju sugrađana među kojima je bilo mnogo onih koji su komentarisali da bi i sami napravili veselje kada bi njihov upravnik otišao.

Iako nije poznato šta je tačno dovelo do smene upravnika, za stanare ove zgrade, dan kada su smenili upravnika očigledno je bio trenutak kada su, barem nakratko, postali - pravi tim.

