Retko koja stvar može ujediniti komšije koje se inače spore oko svega. Međutim, u jednoj zgradi stanare je zbližila - smena upravnika zgrade!

Ispred jednog ulaza, u večernjim satima, stanari su priredili veselje povodom konačne pobede nad upravnikom.

Stanari se veselili uz piće i Mitra Mirića. Foto: Printscreen X

Okupljeni stanari su se veselili uz piće i poznate stihove Mitra Mirića - "Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine".

Ovaj snimak objavljen na društvenoj mreži X odmah je izazvao veliku pažnju sugrađana među kojima je bilo mnogo onih koji su komentarisali da bi i sami napravili veselje kada bi njihov upravnik otišao.