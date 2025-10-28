Devojka traži motorciklistu, a razlog je prelep: "Viđam ga skoro svako veče, pomozite mi da ga nađem!" Ova priča vraća veru u ljubav
U vremenu kada se mnoge ljubavi rađaju u komentarima, porukama i algoritmima, jedna Beograđanka odlučila je da poveruje - ne samo u sudbinu, već i u TikTok.
Na profilu simboličnog naziva "nadjitemiga", pre nekoliko dana osvanula je objava koja je u međuvremenu privukla veliku pažnju korisnika.
"Moli se TikTok da da sve od sebe i da mi pomogne da pronađem lika", počinje njena objava.
- Skoro svaku noć ga viđam na Banovom Brdu. Kad god ga vidim, uvek vozi sam. Vozi neki narandžasto-beli motor (nisam sigurna koji je, jer uvek proleti). Generalno ga viđam između 20 i 21 sat. Jednom, početkom oktobra, stajao je na semaforu kod Kijevske - mahnula sam mu, i on je meni mahnuo. Onda je produžio ka Adi".
Kako opisuje, misteriozni motociklista često pravi krugove oko Banovog Brda. Videla ga je 22. oktobra dok je prolazio pored parka na Banovom Brdu.
- Prošao je sporije nego inače, ali nisam stigla da izađem iz kafića. A malo pre toga, oko 18 sati sam ga videla iz busa. Snimila sam ga, ali nisam stigla na vreme pa se ne vidi lepo ni boja motora ni ništa - napisala je ona dodavši da ne zna nijedan način do ovog da dođe do njega.
Devojka se, priloživši i snimak u kojem se vidi motorciklista, ponadala da će zajednica TikToka učiniti ono u čemu je već mnogo puta uspela - spojiti dvoje koji se traže.
Komentari ispod objave su, očekivano, preplavljeni podrškom, šalama i toplinom.
Jedna korisnica piše:
"Ako se momak pronađe, ja devojku častim manikirom i pedikirom za prvi dejt!".
Drugi su dodali dozu humora:
"Šta ako ti se ne dopadne kad skine kacigu?".
"Zamisli tog baksuza - prevrneš ceo internet da ga nađeš, nađeš ga, a on - ružan!".
Ipak, među duhovitim komentarima ima i onih koji su priču doživeli kao pravu malu romansu.
Elena, jedna od korisnica, poručila je:
"I ja sam ga viđala na Brdu, stalno prolazi... Pokušaću da saznam više o njemu".
A Maja, koja se predstavila kao "tetka sa srcem", napisala je:
"Mila devojko, da sam blizu, ja bih umesto tebe na velikom papiru napisala: "STANI"! Kad on naleti, tetka bi ga zaustavila. Živela spontanost i mladost, srećno!".
Naravno, bilo je i skeptika.
"A šta ćemo ako je oženjen i ovo vidi mu žena ili devojka?", pitao je jedan Simke, dok je druga korisnica predložila da devojka "glumi policajku i da ga zaustavi".
No, većina komentara odiše nežnošću i podrškom. "
"Kako je ovo slatko. Molim te, ako ga pronađeš, obavezno nas obavesti i reci nam kako je reagovao", napisala je korisnica Jelena, sa iskrenom željom da ova priča dobije srećan epilog.
I zaista, u moru viralnih klipova i prolaznih trendova, priča o devojci sa Banovog Brda i momku s narandžasto-belim motorom ima nešto starinsko, gotovo filmsko. Podsmeh i simpatija se prepliću, ali svima je jasno - ima nečeg neodoljivo ljudskog u njenoj želji i veri da će ga možda, uz malu pomoć TikToka, ipak pronaći.
Do tada, svakog dana između 20 i 21 sat, negde na Banovom Brdu možda se ukrštaju dve sudbine - a algoritam čeka svoj trenutak da odigra ulogu.