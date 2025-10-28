Slušaj vest

U vremenu kada se mnoge ljubavi rađaju u komentarima, porukama i algoritmima, jedna Beograđanka odlučila je da poveruje - ne samo u sudbinu, već i u TikTok.

Na profilu simboličnog naziva "nadjitemiga", pre nekoliko dana osvanula je objava koja je u međuvremenu privukla veliku pažnju korisnika.

"Moli se TikTok da da sve od sebe i da mi pomogne da pronađem lika", počinje njena objava.

Devojka se zaljubila u motorciklistu kojeg viđa skoro svako veče. Foto: Tik Tok Printscreen/nadjitemiga

- Skoro svaku noć ga viđam na Banovom Brdu. Kad god ga vidim, uvek vozi sam. Vozi neki narandžasto-beli motor (nisam sigurna koji je, jer uvek proleti). Generalno ga viđam između 20 i 21 sat. Jednom, početkom oktobra, stajao je na semaforu kod Kijevske - mahnula sam mu, i on je meni mahnuo. Onda je produžio ka Adi".

Kako opisuje, misteriozni motociklista često pravi krugove oko Banovog Brda. Videla ga je 22. oktobra dok je prolazio pored parka na Banovom Brdu.

- Prošao je sporije nego inače, ali nisam stigla da izađem iz kafića. A malo pre toga, oko 18 sati sam ga videla iz busa. Snimila sam ga, ali nisam stigla na vreme pa se ne vidi lepo ni boja motora ni ništa - napisala je ona dodavši da ne zna nijedan način do ovog da dođe do njega.

Devojka se, priloživši i snimak u kojem se vidi motorciklista, ponadala da će zajednica TikToka učiniti ono u čemu je već mnogo puta uspela - spojiti dvoje koji se traže.

Jednom su jedno drugom i mahnuli. Foto: Gareth Blackett / Alamy / Profimedia

Komentari ispod objave su, očekivano, preplavljeni podrškom, šalama i toplinom.

Jedna korisnica piše:

"Ako se momak pronađe, ja devojku častim manikirom i pedikirom za prvi dejt!".

Drugi su dodali dozu humora:

"Šta ako ti se ne dopadne kad skine kacigu?".

"Zamisli tog baksuza - prevrneš ceo internet da ga nađeš, nađeš ga, a on - ružan!".

Ipak, među duhovitim komentarima ima i onih koji su priču doživeli kao pravu malu romansu.

Elena, jedna od korisnica, poručila je:

"I ja sam ga viđala na Brdu, stalno prolazi... Pokušaću da saznam više o njemu".

A Maja, koja se predstavila kao "tetka sa srcem", napisala je:

"Mila devojko, da sam blizu, ja bih umesto tebe na velikom papiru napisala: "STANI"! Kad on naleti, tetka bi ga zaustavila. Živela spontanost i mladost, srećno!".

Mnogi sugrađani oduševili su se pričom ove devojke. Foto: Shutterstock

Naravno, bilo je i skeptika.

"A šta ćemo ako je oženjen i ovo vidi mu žena ili devojka?", pitao je jedan Simke, dok je druga korisnica predložila da devojka "glumi policajku i da ga zaustavi".

No, većina komentara odiše nežnošću i podrškom. "

"Kako je ovo slatko. Molim te, ako ga pronađeš, obavezno nas obavesti i reci nam kako je reagovao", napisala je korisnica Jelena, sa iskrenom željom da ova priča dobije srećan epilog.

Ostaje da se vidi da li će sudbina spojiti ovo dvoje mladih. Foto: Shutterstock

I zaista, u moru viralnih klipova i prolaznih trendova, priča o devojci sa Banovog Brda i momku s narandžasto-belim motorom ima nešto starinsko, gotovo filmsko. Podsmeh i simpatija se prepliću, ali svima je jasno - ima nečeg neodoljivo ljudskog u njenoj želji i veri da će ga možda, uz malu pomoć TikToka, ipak pronaći.