Kompanija MK Group do sada je donirala više od 650.000 evra za rad fondacije SOS Dečija sela Srbija. Povodom jubileja 20 godina postojanja koji je ova fondacija proslavila u Zadužbini Miodraga Kostića – Palati nauke, kompaniji MK Group i njenom predsedniku Aleksandru Kostiću dodeljene su posebne zahvalnice za kontinuiranu podršku, partnerstvo i saradnju.

„Kroz sve ove godine, naš rad se razvijao u skladu sa potrebama zajednice i prilagođavao društvenim promenama i izazovima. Kroz naše programe više od 116.000 dece, mladih i odraslih dobilo je neki vid pomoći, podrške ili edukacije. MK Group je prepoznala iskrenu posvećenost fondacije SOS Dečija sela Srbija da svakom detetu obezbedi sigurno detinjstvo i priliku za bolju budućnost. Porodica Kostić je decenijama podržavala i brigu o mladima bez roditeljskog staranja, koji su odrastali u našim porodicama, Zajednici mladih i Programu podrške samostalnom životu, a sada i decu i mlade u biološkim porodicama u riziku i mlade majke u „Programu za majke i bebe”. Naša saradnja je više od partnerstva, to je zajednički izraz solidarnosti, empatije i društvene odgovornosti”, izjavila je nacionalna direktorka Vesna Mraković.

Foto: Promo

„Posebno je zadovoljstvo kada prepoznate i imate mogućnost da podržite rad fondacije koja je usmerena na dobrobit i poboljšanje kvaliteta života najugroženijih, a satisfakcija više je kada znate da će to biti usmereno na decu, mlade i porodice. MK Group i njen osnivač Miodrag Kostić od početka su prepoznali značaj fondacije SOS Dečija sela Srbija i zadovoljstvo je naše da im budemo partneri u njihovoj humanoj misiji. Verujem da će sa mnogo uspeha nastaviti sa svojim aktivnostima i u narednim godinama, a mi smo tu da im pomognemo, da ih pratimo i da učinimo sve što možemo kako bismo omogućili bolji, lepši i humaniji život”, rekla je Aleksandra Stojanović, direktorka korporativnih poslova MK Group.

Foto: Promo

Međunarodna organizacija SOS Dečija sela dodelila je 2015. godine Bedž časti Miodragu Kostiću, osnivaču MK Group, što predstavlja jedno od najvećih priznanja za humanitarni doprinos. Kompanija MK Group, zajedno sa svojim kompanijama članicama, do sada je donirala više od 650.000 evra ovoj fondaciji za brojne projekte i programe koji su realizovani, a koji su bili usmereni na decu i mlade bez roditeljskog staranja, fokusirajući se na njihovo zapošljavanje i osamostaljivanje, kao i na porodice kojima je bila neophodna podrška u poboljšanju uslova života.

Među najznačajnijima svakako spada donacija od 200.000 evra za izgradnju kuće za mlade u SOS Dečijem selu u Kraljevu. Kuća od 340 kvadratnih metara godinama je bila dom zajednici tinejdžera, koji su imali mogućnost za humaniji život. Kuća se danas koristi za „Program podrške za majke i bebe” za čiju adaptaciju, opremanje i rad je kompanija donirala dodatnih 300.000 evra. U kući u Kraljevu, u kojoj može boraviti sedam majki sa svojom decom, obezbeđena je neophodna zdravstvena i materijalna podrška za majke i bebe, psihološka podrška, kao i podrška majkama u traženju posla i njihovom osamostaljivanju, kako bi po završetku programa bile osnažene da samostalno brinu o sebi i svojoj deci. Podrška je tradicionalno pružana i Centrima za jačanje porodice, zahvaljujući čemu su realizovane brojne aktivnosti za poboljšanje životnih uslova, roditeljskih kompetencija i obezbeđivanje bolje brige i uslova za odrastanje dece, kao i sprečavanje njihovog izdvajanja iz bioloških porodica. Samo za rad Centra za podršku porodici u Raški donirano je preko 130.000 evra zahvaljujući hotelu Grand Kopaonik, koji posluje u okviru MK Group. Kompanija godinama unazad pomaže rad i aktivnosti fondacije SOS Dečija sela Srbija, u okviru kojih su realizovani i brojni programi edukacija, inkluzivnih radionica, zimovanja na Kopaoniku i novogodišnjih paketića za najmlađe.

Foto: Promo