Nasilje nad ženama jedan je od najozbiljnijih i najtragičnijih problema današnjice. Svakog dana, mnoge žene u Srbiji i širom sveta trpe fizičko, psihičko ili ekonomsko zlostavljanje - često u tišini, u sopstvenom domu, iza zatvorenih vrata.

I dok statistike govore o brojevima, umetnost ponekad uspe da prikaže ono što reči teško mogu da opišu - bol, strah i nemoć, ali i snagu da se preživi.

Mnoge žene u Srbiji i širom sveta trpe različite oblike zlostavljanja. Foto: Tinnakorn jorruang/Shutterstock

Pesnik Stefan Simić u potresnoj pesmi progovario je o nasilju iz ugla deteta - nevinog posmatrača koji vidi i oseća sve, ali ne razume zašto ljubav boli.

Kroz jednostavne, ali razoružavajuće stihove, autor je osvetlio surovu svakodnevicu jedne porodice u kojoj dominacija i kontrola brišu granice dostojanstva i slobode.

U nastavku donosimo integralnu verziju pesme koja je objavljena na Tiktok profilu "gospodja_ministarka":

Objava na Tik Toku "Zašto tata muči mamu" izazvala je brojne komentare ljudi. Foto: Tik Tok Printescreen/gospodja_ministarka

Mama ne može da radi, kaže tata, jer će tamo neko da je gleda.

Mama ne može sama u grad, jer će neko da joj priđe.

Mama ne sme da ima šifru na telefonu, jer tata mora da vidi sa kim piše.

Mama ne sme da ima prijatelje, jer muškarci i žene to nisu.

Mama ne zna da kuva, zato - šerpu na glavu, dok ne nauči.

Mama je debela.

Mama je glupa.

Mama je luda.

Mama je ružna.

Mama je kurva.

Mama je dobra - tata se šali.

Mama je srećna - samo se nekad malo pravi.

Mama to voli - tata se igra.

Mama voli tatu - tata sve to radi za njeno dobro.

Mama ne ostavlja tatu - tata će da se promeni.

Mama zna da nema boljeg od tate.

Mama ide u tri ujutru po hranu, jer se tati jede nešto slatko.

Mama ne ide na godišnji odmor, jer nema para - mi idemo.

Mama dobije ponekad ćušku - tata kaže da je zaslužila.

Mama ranije leže, nešto joj nije dobro.

Mamu stalno boli glava.

Mama spava.

Mama plače.

Mama pije lekove.

Mama je smršala.

Mama se čudno ponaša.

Mama je nestala.

Svi traže mamu - svi su uz tatu.

Brinu.

Jadan tata.

Mame nema.

Kako će tata?

Mama se ne javlja.

Nije valjda ostavila ovakvog muža - glupača, kažu.

Ostavila dete i kuću - lujka.

Sigurno ima drugoga - drolja.

Mama je za koji dan došla po mene

i odvela me.

I rekla mi:

"Mama više ne voli tatu,

zato što tata ne voli mamu.

Tata muči mamu.

Mama ne voli da je iko bije".

Danas mama živi sama.

A tata više nema koga da bije -

osim sebe.

Mama je srećna - nije mi našla drugog tatu.

Tata nije srećan - jer nije našao drugu mamu.

Mama može bez tate.

Tata ne može bez mame.

Koga sada da zlostavlja?

Stefan Simić

Ova pesma podsetila je na to koliko su opasni ćutanje i opravdavanje nasilja. Ona govori o hiljadama žena koje svakodnevno žive u strahu, o deci koja odrastaju u atmosferi bola, ali i o mogućnosti izlaska - o trenutku kada "mama dođe po dete i ode".