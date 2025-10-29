Slušaj vest

Kažu da je svaka zgrada mali svet za sebe - neki imaju komšiju koji renovira svakog meseca, neki onog što usred noći usisava, a u jednoj mirijevskoj zgradi, komšija - svira. I to ne bilo šta, već bubnjeve!

S tom činjenicom, nažalost, nisu bili upoznati sugrađani koji su rešili da njihov novi dom bude baš u Mirijevu, u toj zgradi.

Porodica je maštala o novom stanu, ali nisu ni slutili na kakav će problem naići. Foto: Shutterstock, Ilustracija

- Kupili smo stan i nakon par dana saznali da nam je komšija bubnjar, sprat iznad. Pravi, pravcati bubnjar sa pravim bubnjevima. I svaki Božiji dan on udara po tim bubnjevima. Ne razumem zašto komšije to tolerišu... Konačno se preseljavamo ove sedmice. Šta je najpametnije preduzeti? Još imamo malu decu i bebu od pet meseci... - napisala je jedna žena u Fejsbuk grupi Mirijevo.

Ako su očekivali saosećanje, dobili su - kreativnost.

Komentari Mirijevaca bili su sve samo ne - uobičajeni.

Jedna korisnica duhovito je predložila:

Sugrađani su imali kreativne savete kako da se problem sa bubnjarem reši. Foto: Shutterstock

- Kupite električnu gitaru, komšija između neka nabavi saksofon i bićete najjača zgrada u Mirijevu. Nadam se da sam pomogla.

Drugi su problem rešavali "tehnički":

- Uzmi automobilsku sirenu, zakači je za luster ispod njegove sobe i poveži na akumulator. Čim on stane - ti počinješ! - savetovao je Milan, očigledno čovek s iskustvom u "komšijskim pregovorima".

Ilija je pak pokušao da ima malo više razumevanja:

- Bolje da bubnji nego da renovira stan dva puta godišnje! A ako vam baš smeta, možete kartone od jaja da polepite kao Šurda u "Vrućem vetru".

Bilo je i onih koji su se nasmejali i poželeli takvog komšiju:

- Šta bih ja dala da nam je komšija bubnjar, pa da naša deca ne budu najglasnija u zgradi!