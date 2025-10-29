Kupili smo stan u Mirijevu i nakon par dana saznali...: Porodica sa malom decom i bebom od 5 meseci tik pre selidbu saznala strašnu istinu o svom novom domu!
Kažu da je svaka zgrada mali svet za sebe - neki imaju komšiju koji renovira svakog meseca, neki onog što usred noći usisava, a u jednoj mirijevskoj zgradi, komšija - svira. I to ne bilo šta, već bubnjeve!
S tom činjenicom, nažalost, nisu bili upoznati sugrađani koji su rešili da njihov novi dom bude baš u Mirijevu, u toj zgradi.
- Kupili smo stan i nakon par dana saznali da nam je komšija bubnjar, sprat iznad. Pravi, pravcati bubnjar sa pravim bubnjevima. I svaki Božiji dan on udara po tim bubnjevima. Ne razumem zašto komšije to tolerišu... Konačno se preseljavamo ove sedmice. Šta je najpametnije preduzeti? Još imamo malu decu i bebu od pet meseci... - napisala je jedna žena u Fejsbuk grupi Mirijevo.
Ako su očekivali saosećanje, dobili su - kreativnost.
Komentari Mirijevaca bili su sve samo ne - uobičajeni.
Jedna korisnica duhovito je predložila:
- Kupite električnu gitaru, komšija između neka nabavi saksofon i bićete najjača zgrada u Mirijevu. Nadam se da sam pomogla.
Drugi su problem rešavali "tehnički":
- Uzmi automobilsku sirenu, zakači je za luster ispod njegove sobe i poveži na akumulator. Čim on stane - ti počinješ! - savetovao je Milan, očigledno čovek s iskustvom u "komšijskim pregovorima".
Ilija je pak pokušao da ima malo više razumevanja:
- Bolje da bubnji nego da renovira stan dva puta godišnje! A ako vam baš smeta, možete kartone od jaja da polepite kao Šurda u "Vrućem vetru".
Bilo je i onih koji su se nasmejali i poželeli takvog komšiju:
- Šta bih ja dala da nam je komšija bubnjar, pa da naša deca ne budu najglasnija u zgradi!
Mirijevci su, kao i obično, pokazali da im humora ne manjka, ni kada se zgrada trese u ritmu bubnjeva. A možda, ko zna - kad svi već imaju mišljenje, sledeće okupljanje stanara pretvori se u pravu malu džem-sesiju.