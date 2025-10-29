Slušaj vest

Danas nakon hladnog jutra sa slabim prizemnim mrazem, na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde i sa slabim mrazem na 2 metra visine, tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije.

Vetar slab i umeren južnih pravaca. Najniža temperatura od 0 do 7, a najviša od 17 do 22 stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Do kraja sedmice toplo vreme za ovaj period godine, uz porast i jutarnjih i dnevnih temperatura koje će se u većini mesta kretati od 18 do 23 stepena. Tokom dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, dok se prolazna kratkotrajna kiša očekuje u petak u Vojvodini.

Narednih dana nas očekuju sveže noći, ali preko dana će biti osetno toplije uz temperature znatno iznad proseka, rekao je Marko Čubrilo.

Oko 3. novembra moguća je, kako kaže, prolazna kiša i umereno zahlađenje koje bi se nastavilo i narednih dana.

- Od danas pa do sledećeg ponedeljka na vreme kod nas uticaće polje anticiklona dok će se frontalni poremećaji sa vlažnim i nestabilnim vazduhom zadržavati zapadnije od nas. Ka nama će u isto vreme iz zapadnog Sredozemlja priticati topla vazdušna masa - navodi on.

Samo u četvrtak, uz više oblaka ponegde na severu regiona, može biti prolazne kiše ili pljuska.

- Noćni minimumi od 3 do 10 stepeni Celzijusa, a dnevni maksimumi od 16 do 23 stepena Celzijusa.

Oko 3. novembra se pojavila, kako kaže, opcija prolaznog naoblačenja i umerenog zahlađenja uz kišu i posle tog datuma postoji varijanta građenja anticiklona istočije od nas.

- Kako se još ne zna mnogo o toj mogućnosti niti i položaju eventualnog anticiklona (Skandinavija, zapad ili jug Rusije) nije poznato koliko bi on hladnijeg vazduha mogao povući ka nama te je posle 3. novembra trenutno aktuelna opcija umerenog zahlađenja - kaže Čubrilo objašnjavajući da zahlađenje ne bi trebalo da bude ekstremno i da bi temperature trebalo da budu oko proseka za prvu dekadu novembra.