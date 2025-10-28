Slušaj vest

WMG fondacija je sinoć organizovala modnu reviju „POBEDNICE”, posvećenu ženama koje su pobedile karcinom dojke i koje danas svojom hrabrošću inspirišu druge da veruju u život, zajedništvo i važnost prevencije.

Revija je održana u okviru projekta „Prevencija kao garancija“, s ciljem podizanja svesti o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja bolesti i uz poruku da je znanje moć – kad se pretvori u delovanje.

Na pisti su se, rame uz rame s profesionalnim manekenkama, našle žene koje su hrabro koračale kroz sopstvenu borbu – one nisu bile samo modeli, već žive priče koje su svojim nastupom pokazale kako snaga, nada i vera u život mogu biti vidljivi i inspirativni. Publika ih je u isto vreme oduševljeno pozdravljala, dirnuta njihovom snagom i dostojanstvom. Reviji su prisustvovali i članovi porodica svih učesnica, pružajući im podršku i deleći sa njima trenutke ponosa i emocija.

Revija „POBEDNICE“ okupila je pet domaćih dizajnera – Jelenu Buhu (Helena Scrittore), Milicu Matejić (Felicita), Maju Grahovac s brendom Maja Dimitrijević, Predraga Đuknića i Nemanju Pantelića čiji je brend NP by Nemanja Pantelić. Oni su za ovu priliku kreirali jedinstvene modele inspirisane ličnim pričama žena koje su pobedile bolest. Njihove kreacije, spoj umetnosti i humanosti, simbolizuju snagu, lepotu i novi početak.

– WMG fondacija je nastala iz želje da znanje, odgovornost i empatiju pretvorimo u stvarne promene koje donose bolji život ljudima. Svaka od ovih žena večeras pokazuje da promena počinje onog trenutka kada odlučimo da brinemo o sebi.

Kroz projekat „Prevencija kao garancija” želimo da inspirišemo žene da razmišljaju o zdravlju na vreme i da veruju u moć prevencije.

Simbolika večerašnje revije je u tome što smo želeli da pokažemo da su pobednice svuda oko nas – zato što su bolest otkrile na vreme.

Poruka ovog događaja je jasna: karcinom dojke je izlečiv ako se otkrije na vreme, a redovni preventivni pregledi spasavaju živote. Kad se zajedništvo i podrška usmere u konkretno delovanje, svaka pobeda postaje moguća – izjavila je Irena Petrović, direktorka WMG fondacije.

Oktobar kao međunarodni mesec borbe protiv raka dojke podseća na važnost rane dijagnostike, podrške i edukacije. Zahvaljujući podršci kompanije AstraZeneca i udruženja žena koje su prošle kroz proces lečenja, revija je pokazala koliko zajednički napor može da promeni način na koji govorimo o prevenciji i zdravlju.

Foto: Damir Dervišagić / Goran Zlatković

– U kompaniji AstraZeneca duboko verujemo da svaka žena zaslužuje pravovremenu dijagnozu, savremenu terapiju i život bez straha od karcinoma dojke. Ponosni smo što smo deo ove inicijative, koja okuplja medije, zdravstvene institucije, udruženja pacijenata i lekara, sa zajedničkim ciljem da unapredimo ishod lečenja u Srbiji. Kao švedska kompanija, posebno cenimo saradnju između Srbije i Švedske, jer verujemo da uspešan švedski model prevencije i lečenja može biti dragocena inspiracija za unapređenje pristupa, ranog otkrivanja i savremene terapije u našoj zemlji. Naša posvećenost inovacijama nije samo naučna, već i duboko ljudska – jer verujemo da zajedno možemo doprineti da sve više žena pobeđuje u ovoj borbi – izjavio je Aleksandar Tripković, direktor kompanije AstraZeneca za Srbiju.

Revija „POBEDNICE“ deo je šireg projekta „Prevencija kao garancija“, u okviru kojeg WMG fondacija nastavlja da razvija inicijative koje povezuju zdravlje, znanje i društvenu odgovornost.

Poruka večeri bila je jasna – prevencija je prvi korak ka pobedi, a podrška zajednice njen najvažniji oslonac.

O WMG fondaciji i projektu „Prevencija kao garancija”