Slušaj vest

U Palati Srbija održan je sastanak povodom realizacije projekta izgradnje višenamenske akumulacije „Selova“, jednog od kapitalnih infrastrukturnih objekata u oblasti vodoprivrede i najznačajnijeg sistema za vodosnabdevanje Topličkog okruga i grada Niša.

Sastanku su prisustvovali ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić, direktor JVP „Srbijavode“, kao i predstavnici sedam lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene projektom – Niš, Prokuplje, Kuršumlija, Blace, Merošina, Gadžin Han i Doljevac.

Foto: Srbijavode

Na sastanku je razmatran trenutni status projekta, aktivnosti koje je neophodno preduzeti na izradi planske dokumentacije i rešavanju imovinsko–pravnih odnosa, kao i radovi neophodni za potpuni završetak objekta.

Ministar prof. dr Dragan Glamočić istakao je da ovaj projekat ima ogroman značaj za Srbiju, jer će obezbediti vodu za piće, navodnjavanje i energetiku u ovom delu zemlje.

„Očekujemo da će, ukoliko sve bude po planu, do 2030. godine sistem biti u potpunosti u funkciji – ne samo akumulacija, već i vodovodna infrastruktura. Ovaj projekat omogućiće navodnjavanje oko 3.500 hektara poljoprivrednih površina, kao i bolju zaštitu od suša i poplava u uslovima sve izraženijih klimatskih promena.“

Direktor JVP „Srbijavode“ podsetio je da je izgradnja započeta još 1986. godine i da su pre dve nedelje JVP „Srbijavode” preuzele ulogu investitora.

„U narednoj godini biće definisana tehnička i planska dokumentacija, rešeni imovinsko–pravni odnosi i očekujemo da će građevinski radovi biti završeni u roku od dve do dve i po godine,“ rekao je Puzović, dodajući da vrednost investicije iznosi oko 65 miliona evra.

Pored same brane, predviđena je i izgradnja fabrike vode, pristupnih puteva i prateće infrastrukture.

Gradonačelnik Niša naglasio je da je izgradnja brane pitanje od vitalnog značaja za grad i ceo region i da će podržati njenu realizaciju i učestvovati u svim aktivnostima koje država bude definisala.