Slušaj vest

Nakon serije teških saobraćajnih nesreća u kojima je od početka godine život izgubilo 390 osoba, a povređeno 15.320, država pojačava mere na putevima. Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) i Uprava saobraćajne policije (MUP) najavili su hitno puštanje u rad novih, naprednih radara koji će drastično proširiti obuhvat sankcionisanja prekršaja.

Novi radari ne opraštaju ni telefon ni pojas

Vršilac dužnosti direktora ABS-a, Branko Stamatović, potvrdio je da su uređaji već nabavljeni i da će uskoro početi sa radom širom Srbije. Ovi stacionarni i mobilni radari neće beležiti samo prekoračenje brzine, već će automatski snimati i kažnjavati:

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje.

Nevezivanje sigurnosnog pojasa (i na prednjim i na zadnjim sedištima).

"Uređaji su već nabavljeni, a njihovo puštanje u rad očekujemo ubrzo. Apelujem na sve učesnike u saobraćaju – poštujte propise, jer će kazne stizati i bez prisustva policije!" poručio je Stamatović.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

Za bahatu vožnju traži se kazna kao za svirepo ubistvo

Reagujući na današnju tragediju i visoke crne statistike, Stamatović je oštro kritikovao blagu kaznenu politiku, posebno kada je reč o saobraćajnim nesrećama sa smrtnim ishodom izazvanim vožnjom pod uticajem alkohola.

"Da li tri ugašena života zaista vrede samo 15 godina zatvora? Ovakva dela zaslužuju kaznu kao za svirepo ubistvo s predumišljajem – 40 godina zatvora," izjavio je Stamatović.

Agencija se zalaže za promenu zakona po kojem će bahati vozači biti rigoroznije sankcionisani. Pored znatno većih novčanih kazni, predloženo je i uvođenje trajnog oduzimanja vozila, bez obzira na to ko je vlasnik.

"Kada kazna za vožnju pod uticajem alkohola koja odnosi živote bude 40 godina zatvora, niko neće olako sesti za volan ako zna da je popio i gutljaj alkohola. Naša misija je jasna – nulta tolerancija prema bahatosti i nesavesnosti," zaključio je direktor ABS-a.