Upotreba veštačke inteligencije postaje sve prisutnija u svakodnevnom životu, a njeni uticaji se osećaju u gotovo svim oblastima - od ekonomije, politike i obrazovanja, do privatnog i duhovnog života ljudi. Veštačka inteligencija više nije samo alat koji olakšava rad, već postaje aktivan učesnik u donošenju odluka, oblikovanju javnog mnjenja i čak u emocionalnim odnosima između ljudi i tehnologije.

Sve više mladih koristi AI platforme kako bi dobili savet o prijateljstvu, ljubavi, poslu ili ličnim dilemama, dok kompanije širom sveta razvijaju sisteme koji mogu preuzeti poslove čitavih kolektiva. Paralelno sa tim, pojavljuju se i novi oblici zloupotreba – od lažnih vesti i digitalnih prevara, do manipulacija u medijima i društvenim mrežama.

Stručnjaci upozoravaju da bi do 2036. godine globalno tržište rada moglo biti suočeno sa velikim talasom siromaštva upravo zbog sve veće automatizacije i digitalizacije.

Gosti koji su u emisiji "Ni pet ni šest" govorili o ovoj temi bili su Dragan Vujičić - novinar, Miloš Andrić - stručnjak za sajber bezbednost, Vladan Nenadić - IT stručnjak i Nenad Bumbić - ekonomista i analitičar.

- Mislim da bismo mi trebali da napišemo zakone, na osnovu našeg intelekta, koji će nas štiti od veštačke intaligencije. Problem kod nas je što se time bave ljudi koji ne znaju ništa o tome. Mi nemamo obuku za IT, čak ni banke sa svojim stručnjacima. Imamo problem sa sajber bezbednošću i sreću što nas niko do sada nije napao - kaže Nenadić.

Dodaje i da AI ima mnogo vidljivih propusta, ali i da koristi besplatne podatke koji nisu tačni:

- Ja uvek prvo guglam, a tek na kraju pitam Četdžipitija. On ima podatke koji nisu na internetu i to može biti veoma opasno jer nam to postaje "istina". Treba vam mnogo više vremena da nešto izguglate nego da pitate njega. On vam daje smišljen odgovor. Međutim, ako ga lepo zamolite i ako se ophodite dobro prema njemu, davaće vam bolje odgovore i smislenije. Što predstavlja veliki problem.

Veštasčka inteligencija u političkim odlukama i ratovima

Vujić ističe da će veštačka inteligencija u budućnosti imati značajnu ulogu i u upravljanju državnim poslovima:

- To je čitava jedna industrija i veštačka inteligencija je postala svakodnevnica u svačijem životu. U SAD je Holivud uspeo da zaštiti svoje aktere tako što je napisao zakon za algoritam. Ostali nisu ništa uradili. Sada smo u poziciji da je veštačka inteligencija zlokobna u ratovima koji se vode. Evo, sada se govori da ukrajinska vojska koristi veštačku inteligenciju na frontu - rekao je Vujić i dodao:

- Tramp je rekao da oni neće ograničavati veštačku inteligenciju. Imamo sada nešto što su Izraelci prvi pokrenuli, a to je digitalna čelična kupola. Izraelci je koriste na aerodromu. Svetska zdravstvena organizacija je donela nova pravila za dezinformacije veštačke inteligencije. Tako da možemo da vidimo zajednički napor moćnih organizacija koje žele da nas ograniče.

Veštačka intaligencija i samoubistvo

Mladi sve češće koriste veštačku inteligenciju kao izvor saveta i podrške u pitanjima koja se tiču prijateljstva, ljubavi, karijere i međuljudskih odnosa:

- Dobar deo mlađe populacije koristi veštačku inteligenciju za životne savete. Ne sluša se više čovek, već savet Četdžipitija. To je nešto što postoji kod nas. Oni nas hvataju na to da izgradimo sa njima emotivnu bliskost i zato imamo samoubistva, psihoze. Postoji primer, gde se čovek poverio veštačkoj inteligenciji da želi da učini samoubistvo, ali da ipak želi da pokaže roditeljima konopac koji će iskoristiti za to, a veštačka inteligencija mu je ponudila da sakrije taj konopac. Čovek je izvršio samoubistvo, a možda bi se i spasio da je nije poslušao - kaže Bumbić i dodaje:

- Ne postoji konsenzus kada ćemo biti u situaciji da je ona inteligentnija od celog čovečanstva. Ali postavlja se pitanje čemu mi onda služimo ako ona dođe? Sada je veliki broj korporacija smanjio svoje kolektive jer su im bespotrebni - više se isplati da kompjuter radi. Veštačka inteligencija će stvoriti robote koji će biti bolji čak i od majstora. Preuzeće i njihove poslove, a mi ćemo biti kao životinje pored njih.

Edi Rama saopštio je da je albanska AI ministarka trudna, te da će imati 83 dece:

- To je marketing više, ali ne znači da se to ne može desiti i u Srbiji. Ne vidim zašto bi Srbija kasnila za Albanijom. Glavni proizvod smo mi i mi smo osnova njihovog poslovanja, ali problem je veštačka inteligencija koja nema to "stop dugme". Moraju da znaju kada da stanu u konverzaciji. Evo, ako kažete Četdžipitiju nešto o samoubistvu ili pornografiji, on neće govoriti o tome. Ali problem je kada neko prekorači tu granicu. Problem je što zakon ne može da stigne taj tehnološki napredak - kaže Andrić.

