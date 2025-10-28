Slušaj vest

Za zimsko održavanje državnih puteva obezbeđeno je ukupno 75.000 tona soli i oko 1.000 tona hladne asfaltne mase za sanaciju udarnih rupa, kao i dovoljne količine kamene rizle, odnosno agregata u iznosu od blizu 100.000 tona, rekli su danas predstavnici JP "Putevi Srbije" povodom početka zimskog održavanja državnih puteva koje će trajati od 1. novembra do 31. marta 2026. godine.

Iz tog preduzeća su naveli da će za predstojeći zimski period u službi biti 815 putarskih vozila i kamiona, 338 mašina i 2.329 radnika u jednoj smeni, a od toga će biti uposleno 998 radnika-putara,178 tehničara, 338 mašinista i 815 vozača.

Istaknuto je da ukupna dužina mreže državnih puteva na teritoriji Srbije i opštinskih puteva na teritoriji AP Kosovo i Metohija za zimsko održavanje u predstojećoj zimskoj sezoni iznosi 15.235,219 kilometara.

"Zimska služba će se sprovoditi po sledećim prioritetima. Prvi prioritet, ukupno 6.297,735 kilometara kolovoza se čisti i posipa čistom soli, tako da se omogući odvijanje saobraćaja uz smanjenu bezbednu brzinu u otežanim uslovima, sneg ili poledica na kolovozu, na maksimalno 60 kilometara na čas", rekla je rukovodilac Odeljenja za odnose sa javnošću JP "Putevi Srbije" Ljerka Ibrović.

Navela je da je, kada je reč o održavanju puteva drugog prioriteta, njihova dužina iznosi 4.448,458 kilometara i da se oni čiste i posipaju samo rizlom ili šljakom do 80 grama po metru kvadratnom, kako bi se omogućilo obavljanje saobraćaja sa smanjenom bezbednom brzinom od 40 kilometara na čas u otežanim uslovima, odnosno kada ima snega ili poledice na kolovozu.

"Treći prioritet, ukupno 4.489,026 kilometara. Sa kolovoza se samo uklanja sneg i time omogućuje prohodnost tako da se omogući obavljanje saobraćaja sa smanjenom bezbednom brzinom na maksimalno 40 kilometara na čas, u otežanim uslovima, odnosno sneg ili poledica na kolovozu, ali tek nakon izvršenog čišćenja puteva I i II prioriteta", dodala je ona.

Ibrović je istakla da će posebna pažnja u zimskom periodu biti posvećena organizaciji održavanja državnih puteva I i II reda na mostu "Gazela", prevoju Bubanj Potok, Begaljičko Brdo i prevoju Mečka na auto-putu Beograd-Niš.

Takođe, posebna pažnja će biti posvećena i pri održavanju na prevoju Čestobrodica na putu Paraćin-Zaječar, usponu Rušanj i Rudnik na Ibarskom putu, prevoju Zlatibor, prevoju Popadija na putu Majdanpek-Negotin, prevoju Tresibaba na putu Knjaževac-Niš, prevoju Svetinja na putu Topola-Kragujevac, na prevojima na Fruškoj Gori, odnosno Iriški Venac i Banstol, kao i na širim područjima Tare, Crne Trave i Sjenice.

Održavanje puteva u toku zime obavlja se iz putnih baza i punktova kojih ukupno ima 175, a prisustvo mehanizacije u putnim bazama na auto-putevima i ostalim državnim putevima je neprekidno 24 sata.

Na predstavljanju plana zimske službe premijerno su prikazane edukativne kampanje na temu zimskog održavanja državnih puteva u Srbiji i korišćenja zimske opreme na putevima, pod sloganom "Koristi zimsku opremu, ne daj zimi da te vozi".

Pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Goran Nikolić izjavio je da će operativni plan zaštite i spasavanja u slučaju velikih snežnih padavina biti donet početkom novembra, kao i da je već zakazan operativni štab za 7. novembar.

"Operativni plan se radi za autoputeve, to jest za Koridor 10, 11 i Moravski koridor. Za ostale putne pravce preko štaba za vanredne situacije takođe se sprovode ove aktivnosti, na nižem nivou", rekao je on.

Dodao je da se broj pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinaca povećao na brojku od 3.700, odnosno da postoje 162 operativne jedinice u Srbiji.

"Takođe, imamo 387 vozila koja mogu u zimskim uslovima da pomognu ljudima. Počeli smo sa kupovinom ATV vozila, UTV vozila i, takođe, motornih sanki. Mi sada imamo u Srbiji 26 ATV vozila, jedno UTV vozilo i šest sanki. To znači da gusenicama možemo da pređemo dublji sneg, možemo da priđemo ljudima, nekoj saobraćajnici, a kao što sam pomenuo i možda u nekim planinskim mestima gde su ljudi ugroženi", rekao je Nikolić.

Pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije pukovnik Vladan Nikolić izjavio je da će saobraćajna policija učiniti sve kako bi isključila iz saobraćaja sve one koji ne koriste zimsku opremu ili na drugi način ugrožavaju sebe i druge.