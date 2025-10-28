MINISTARKA STAMENKOVSKI O SVOM POSLU I POMOĆI NAJUGROŽENIJIMA: Briga o ljudima nije posao, već poziv da pomažeš onima kojima je potrebno
- Jedno društvo je znažno onoliko koliko je spremno da pomogne najslabije u svojim redovima. Jedino ljudi koji mogu da stisnu ruke onima kojima pružaju podršku kroz određene programe mogu i da razumeju šta zapravo to rade. Jer vi kada odete na teren, kada uđete u neku kuću, kada uđete u neku ustanovu, kada se suočite sa tim licima, sa tim životima, sa tim ljudskim sudbinama vi onda shvatite šta vi zapravo radite, i shvatite smisao svega ovoga - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski.
Ona je naglasila da je ovaj posao veoma izazovan, vrlo stresan i zahtevan.
- Postoje uvek osporavanja, kritike, napadi, sve ono što politička borba sa sobom nosi. I onda vi, poneki put, kada dođete svojoj kući i nekako legnete uveče da sumirate prethodni dan, pitate se: A čemu sve ovo? Evo čemu. Da učinite zaista nekom život lakšim, boljim i da date svoj maksimum - kazala je ministarka, i zaključila:
- Nikada ne možete da ispravite sve nepravde, nikada ne možete da pomognete svima kojima je potrebna podrška, ali ja zaista verujem da kada bi svako od nas učinio ono što je do njega, bilo bi daleko manjih, bar onih problema koji su krupniji i veći.