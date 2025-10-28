Svako od nas može da uradi koliko je potrebno

- Jedno društvo je znažno onoliko koliko je spremno da pomogne najslabije u svojim redovima. Jedino ljudi koji mogu da stisnu ruke onima kojima pružaju podršku kroz određene programe mogu i da razumeju šta zapravo to rade. Jer vi kada odete na teren, kada uđete u neku kuću, kada uđete u neku ustanovu, kada se suočite sa tim licima, sa tim životima, sa tim ljudskim sudbinama vi onda shvatite šta vi zapravo radite, i shvatite smisao svega ovoga - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da je ovaj posao veoma izazovan, vrlo stresan i zahtevan.

- Postoje uvek osporavanja, kritike, napadi, sve ono što politička borba sa sobom nosi. I onda vi, poneki put, kada dođete svojoj kući i nekako legnete uveče da sumirate prethodni dan, pitate se: A čemu sve ovo? Evo čemu. Da učinite zaista nekom život lakšim, boljim i da date svoj maksimum - kazala je ministarka, i zaključila: