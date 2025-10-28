Slušaj vest

Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni za izlaz iz države čekaju po tri sata na Batrovcima, Šidu i Kelebiji, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Dvosatna zadržavanja za kamione zabeležena su prilikom izlaza iz države na Bezdanu i Sremskoj Rači, sat vremena se čeka na Gradini, isto koliko i za ulaz u Srbiju na Preševu.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a AMSS navodi da povoljne vremenske prilike omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja.

Ne propustiteBeogradUkida se skretanje levo na raskrsnicama, ovo su detalji: Šapić najavio promene u saobraćaju Beograda
autobus ,gradski prevoz ,saobraćaj
AutoNajveća gužva koju ste ikad videli: U kilometarskim kolonama čeka se i 24 sata, neverovatni prizori obilaze svet
Gužva u u provinciji Anhui
SrbijaOPREZNO AKO KREĆETE NA PUT: Na ovoj deonici odroni od stena postali učestali
1674293709-ivanjicanevremefotorina1.jpg
AutoVozački dosije, trajno oduzimanje vozila, veće kazne... Uskoro stiže najstroži saobraćajni zakon ikada u Srbiji: Ovo je 17 ključnih novina
policija, saobraćajna policija, prekršaj, kazna, automobil, kamera, radar, prekoračenje brzine