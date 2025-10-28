Društvo
PRESEK STANJA NA PUTEVIMA I GRANICAMA U SRBIJI TOKOM VEČERI: Automobili ne čekaju na granicama, zadržavanja za kamione do tri sata
Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni za izlaz iz države čekaju po tri sata na Batrovcima, Šidu i Kelebiji, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Dvosatna zadržavanja za kamione zabeležena su prilikom izlaza iz države na Bezdanu i Sremskoj Rači, sat vremena se čeka na Gradini, isto koliko i za ulaz u Srbiju na Preševu.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a AMSS navodi da povoljne vremenske prilike omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja.
