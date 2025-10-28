Slušaj vest

Na današnji dan, pre 14 godina, je tadašnji prvi čovek čačanskih saobraćajaca dao čitulju ubijenom lideru Libije, Muameru el Gadafiju. Opraštajući se potpukovnik Dragoslav Krdžić, tada načelnik Odeljenje saobraćajne policije u Čačku je u lokalnom listu objavio "Poslednji pozdrav prijatelju srpskog naroda", pukovniku Garafiju. Čitulju je potpisao kao građanin, a u izjavi kaže da bi i danas učinio isto.

- Libija je oduvek bila osvedočeni prijatelj srpskog naroda i Srbije i uopšte se ne kajem zbog toga što sam uradio pre 14 godina. Gadafi je bo jedan od najvećih lidera islamskog sveta a vreme je pokazalo kako njegov narod živi danas a kako je živeo za vreme njegove vladavine - kaže Dragoslav Krdžić, danas penzionisani oficir policije dodajući da je tada kao prvi čovek policije mogao da misli svojom glavom.

Čitulja Gadafiju Foto: Kurir/D. Č.

- Gadafi je u vreme najvećeg rata u Bosni i Hercegovini uputio poruku građanima te tadašnje jugoslovenske republike sledeće sadržine" muslimani moji, prestanite da ratujete s braćom Srbima, vi ste jedan narod sa dve vere". Takođe je prilikom jedne posete tadašnjoj Jugoslavili jao donaciju od 1,8 miliona dolara a sve kamile koje je doveo ostavio je beogradskom ZOO vrtu. Takođe je zbog dobrih odnosa sa Srbijom i na zahtev naših državnih zvaničnika pomilovao medicinske sestre iz Bugarske koje su u Libiji bile osuđene na smrt - navodi Krdžić neke od razloga zbog kojih je 2011. nakon ubistva libijskog lidera objavio čitulju u lokalnom nedeljniku.

On se seća i vremena sankcija kada Jugoslavija, odnosno Srbija, nisu imali previše saveznika u svetu.

- U to vreme kada su nam mnogi uveli sankcije mi smo iz Libije dobijali naftu, kao i razne vidove druge pomoći. Mnoga naša preduzeća bi propala da nisu po Libiji gradili zgrade, mostove, vodovode. To znaju građevinci koji danas s ponosom potpisuju monumentalne arhitektonske i građevinske projekte u toj državi. U Libiji ćete i danas videti po neki automobil iz kragujevačke "Zastave", izvozili smo im automobile a oni su oni sa našom državom sarađivali i onda kada niko nije smeo ili hteo.