Beograd, 28. oktobar 2025 – Kompanija WMG (Wireless Media Group) donirala je Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije multifunkcionalni elektrohirurški sistem, uređaj koji će doprineti unapređenju kvaliteta lečenja i uslova rada lekara i pacijentkinja.

Donacija je uručena tokom modne revije “POBEDNICE”, u okviru projekta “Prevencija kao garancija”, posvećenog podizanju svesti o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja karcinoma dojke.

Foto: Damir Dervišagić, Goran Zlatković, Nikola Babić

Savremeni uređaj koji je doniran Institutu koristi se u najmodernijim hirurškim procedurama i donosi veću preciznost, sigurnost i efikasnost u radu lekara. Time je kompanija WMG još jednom potvrdila svoju posvećenost delima koja direktno unapređuju kvalitet lečenja i svakodnevni rad zdravstvenih ustanova u Srbiji.

„Kompanija WMG veruje u snagu zajedništva i znanja. Želimo da ono što gradimo u poslovnom svetu pretvorimo u konkretna dela koja doprinose zajednici. Donacija Institutu je naš način da pokažemo da inspiracija s događaja poput revije “POBEDNICE” može da preraste u stvarnu podršku ženama i lekarima koji se svakog dana zajedno bore. U tome vidimo smisao društvene odgovornosti – u delima koja ostaju“, izjavila je Ana Aleksić, članica uprave kompanije WMG, predsednica Upravnog odbora WMG fondacije i CEO WMG Media.

Donacija je realizovana u trenutku kad se sve više pažnje posvećuje prevenciji i unapređenju uslova lečenja žena obolelih od karcinoma dojke. Multifunkcionalni elektrohirurški sistem koji je uručen Institutu znatno će unaprediti kvalitet lečenja, omogućiti veći stepen preciznosti u radu lekara i doprineti bezbednosti pacijentkinja koje se svakodnevno suočavaju s dijagnozom karcinoma dojke.

„Donacija multifunkcionalnog elektrohirurškog sistema za naš Institut ima izuzetno veliki značaj, jer će doprineti unapređenju kvaliteta rada lekara i bezbednosti pacijentkinja. Karcinom dojke je najčešći malignitet kod žena, a svakodnevno sprovodimo sve vidove savremenog lečenja – od operacija, preko hemioterapije i zračenja, do hormonske terapije. Ovakvi gestovi podrške omogućavaju nam da unapredimo uslove rada i pružimo još efikasniju i sigurniju negu ženama koje se suočavaju sa ovom bolešću. Rano otkrivanje i adekvatno lečenje su ključ uspeha, a ovakve donacije su važan korak ka tom cilju”, istakao je doc. dr Milan Žegarac, v. d. direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

