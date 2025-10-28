Putevi Srbije: Saobraćaj iz pravca BG ka NS odvijaće se u normalnom režimu
JP "Putevi Srbije" demantovalo je večeras objave pojedinih medija da je to preduzeće navodno objavilo spisak zatvorenih i alternativnih saobraćajnica do 10. novembra i da je većina puteva ka Novom Sadu zatvorena.
Iz ''Puteva Srbije'' su u saopštenju naglasili, kako su naveli, ''radi tačnog i istinitog informisanja celokupne javnosti'', da će se saobraćaj iz pravca Beograda ka Novom Sadu odvijati u normalnom režimu i da ''putni pravci ka Novom Sadu neće biti zatvoreni''.
"U zoni radova na rehabilitaciji petlje Beograd, smera Novi Sad - Niš/Čačak i Niš/Čačak - Novi Sad, na glavnom putnom pravcu za saobraćaj biće obezbeđene po dve saobraćajne trake za svaki smer - nema obustave saobraćaja!", navodi se u saopštenju.
U zoni petlje Beograd, smer Šid - Novi Sad, paralelna rampa biće zatvorena za saobraćaj.
Alternativni putni pravci su: petlja Ikarbus – petlja Beograd – Novi Sad, zatim petlja Beograd – petlja Surčin – Novi Sad i petlja Surčin jug – petlja Surčin 1 – petlja Beograd – Novi Sad.
Sve naplatne rampe biće u funkciji, dodaje se u saopštenju.
"Detaljne i tačne informacije o radovima i stanju na putevima u realnom vremenu možete pratiti na našoj internet prezentaciji putem linka https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putevima", navode iz "Puteva Srbije".