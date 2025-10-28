Slušaj vest

Slavica Perović iz Bogatića već sedam dana proživljava najteže trenutke svog života – njen 37-godišnji sin Milan Perović nije se vratio kući sa posla, a od tada mu se gubi svaki trag.

- Sine moj, majka te moli da se javiš, samo da znam da si živ. Dani i noći su dugi kao godina od kada te nema - kroz suze priča Slavica, ne ispuštajući telefon iz ruku.

Svaka poruka, svaki poziv – za Slavicu je tračak nade da je njen sin živ i zdrav. Poslednji put, Milan je viđen u Mačvanskoj Mitrovici, nedaleko od autobuske stanice, prema rečima komšinice. Od tada – tišina.

- Više nikakvu informaciju nisam dobila - kaže Slavica, koja dane provodi umotana u Milanovu duksericu, drhteći od hladnoće i neizvesnosti.

Porodica apeluje na sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave najbližoj policijskoj stanici ili kontaktiraju porodicu direktno.

Milan Perović je nestao 20.10.2025 u Bogatiću nakon završene smene u kladionici gde je radio.

Visok je 190 cm, težak 75 kg, ima smeđu kosu i nosi naočare.

U slučaju da imate bilo kakve informacije o njemu , obavezno obavestite policiju.