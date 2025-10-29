Slušaj vest

Na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, u sali „Vasko Popa“, održana je promocija knjige "Dva veka srpske karakterologije." Bibliografija radova o karakteru i mentalitetu Srba (1824–2024)” autora Dobrila Aranitovića, u izdanju Fondacije "Za srpski narod i državu".

O ovom kapitalnom izdanju govorili su: autor knjige Dobrilo Aranitović, prof. dr Jovica Trkulja, pravnik i prof. dr Uroš Šuvaković, član Upravnog odbora Fondacije,

Publikacija obuhvata 1774 bibliografske jedinice i predstavlja prvi sveobuhvatni pregled radova koji su se tokom dva veka bavili karakterologijom i mentalitetom srpskog naroda. Autor je sabrao dela najistaknutijih naučnika i mislilaca koji su kroz različite discipline — psihologiju, filozofiju, sociologiju, pedagogiju, bogosloviju, književnost i mnoge druge — istraživali suštinu srpskog karaktera.

”Dobrilo je objavljivanjem ove bibliografije na izvestan način odužio dug prema velikanima koji su utemeljivali srpsku karakterologiju i zadužili srpski rod. Reč je o knjizi koja po mom sudu služi na čast Dobrilu Aranitoviću kao autoru i Fondaciji kao izdavaču” istakao je Jovica Trkulja koji je na početku svog izlaganja veliku pažnju posvetio biografiji Dobrila, u kojoj najznačajnije mesto zauzima prestižna nagrada Stojan Novaković, koju je Dobrilo dobio četiri puta.

Autor knjige Dobrilo Aranitović je istakao veliku ulogu i zaslugu urednika Vesne Bašić kao najznačajnije osobe u procesu objavljivanja ove knjige i saradnje sa Fondacijom koja je ovo delo prepoznala kao delo od izuzetnog značaja. Moto ove knjige koji su zajedno odabrali urednik i autor predstavljaju reči Stojana Novakovića, tadašnjeg šesnaestogodišnjaka, učenika gimnazije, podstanara u Beogradu koji je u svom dnevniku zapisao "Ljubi rod. Zasluži ono majčino mleko i mesto grobno. Odradi za to otečestvu. Kaži da si Srbin i opravdaj ovo ime pred gledištem celog sveta". To su načela koja me vode.”

U ovoj bibliografiji Aranitović ukazuje na bogatstvo interdisciplinarnih pristupa i kontinuitet naučnog interesovanja za ovo složeno pitanje srpske intelektualne tradicije. Knjiga „Dva veka srpske karakterologije“ predstavlja značajan doprinos očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta, kao i važan izvor za buduća istraživanja.

Fondacija „Za srpski narod i državu“ će nastaviti da podržava izdavačke poduhvate koji spajaju kulturno nasleđe i savremeno razumevanje nacionalnog bića.