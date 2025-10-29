Autobusi 15, 45, 81, 81L i 85 ovog jutra saobraćaju izmenjenom trasom zbog pucanja vodovodne cevi u Vrtlarskoj ulici.
Izmene u prevozu
I danas izmenjene autobuske linije zbog pucanja vodovodne cevi u Zemunu: Ovi autobusi idu izmenjenom trasom!
Autobuske linije 15, 45, 81, 81L i 85 i ovog jutra saobraćaju izmenjenom trasom zbog pucanja vodovodne cevi u Vrtlarskoj ulici kod KBC Zemun, navode u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP) Beograd.
Pet linija danas saobraća izmenjenom trasom. Foto: Grad Beograd
Drugih izmena u gradskom prevozu od jutros, kako navodi Tanjug, a prenesi Telegraf, nema niti su zabeležene gužve na putevima i mostovima.
Ovog jutra saobraća ukupno 1.465 vozila GSP.
(Kurir.rs/Telegraf)
