Autobuske linije 15, 45, 81, 81L i 85 i ovog jutra saobraćaju izmenjenom trasom zbog pucanja vodovodne cevi u Vrtlarskoj ulici kod KBC Zemun, navode u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP) Beograd.

Zemun ulica 3.jpg
Pet linija danas saobraća izmenjenom trasom. Foto: Grad Beograd

Drugih izmena u gradskom prevozu od jutros, kako navodi Tanjug, a prenesi Telegraf, nema niti su zabeležene gužve na putevima i mostovima.

Ovog jutra saobraća ukupno 1.465 vozila GSP.

(Kurir.rs/Telegraf)

