Direktorka Direkcije za podršku tržištu u "Elektrodistribuciji Srbije" Ana Pavlović izjavila je za RTS da postoje četiri načina za očitavanje brojila, kao i da građani mogu da podnesu prigovor u roku od osam dana, dok "Elektrodistribucija" ima isti rok da na tu reklamaciju odgovori.

Ona je rekla da građani treba samostalno da očitaju svoja brojila od prvog do šestog u mesecu, kao i da plate račun za struju do dvadesetog dana u mesecu kako bi ostvarili popust od šest procenata.

Načini očitavanja

- Brojila se mogu očitati na četiri načina. Najčešće građani stanje prijavljuju preko aplikacije ‘ED Srbija’, a mogu i dostavom stanja na šalteru, putem imejla ili pozivom nacionalnog kontakt-centra na broj telefona 0800-360-300 - navela je Pavlovićeva.

Prema njenim rečima, u prethodnom obračunskom periodu bilo je 10.000 reklamacija, od čega je 50 odsto bilo na očitavanje brojila.

- Od tih 50 odsto, polovina su bile osnovane reklamacije, a polovina neosnovane, što je između 0,2 i 0,3 procenta ukupnog broja korisnika. Dakle, 99,7 do 99,8 odsto građana nema nikakve reklamacije - istakla je Pavlovićeva.

Zamena brojila ODS -2276.jpg
Očitavanje brojila Foto: Radenko Živković

Dodala je da građani imaju pravo da u roku od osam dana podnesu reklamaciju, dok "Elektrodistribucija Srbije" ima isti rok da na nju odgovori.

Pola miliona potrošača čita svoja brojila

Pavlovićeva je naglasila da je očitavanje brojila isključivo u nadležnosti "Elektrodistribucije", što znači da snabdevač, odnosno "Elektroprivreda Srbije", treba da prosledi prigovor, a "Elektrodistribucija" utvrđuje da li je osnovan.

- Putem aplikacije brojilo je očitalo blizu 350.000 građana, a na druge načine oko 180.000, što je ukupno više od pola miliona očitavanja - rekla je Pavlovićeva.

Istakla je, takođe, da u Srbiji trenutno ima oko 660.000 pametnih brojila koja se očitavaju daljinskim putem, i da će se nastaviti sa njihovom ugradnjom, što će se finansirati iz kredita Evropske investicione banke.

