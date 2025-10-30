Čovek video šarku ispred kuće, zaprepastio se, a onda se ispostavilo da ih ima čak 3: "Izlaze iz kanalizacije, sve će više da se pojavljuju!"
Pojava zmija u Srbiji neobična je za ovo doba godine, a takav slučaj zabeležen je i u Čačku, tik uz jednu porodičnu kuću.
Naime, čovek je pronašao zmiju ispred svoje kuće koja se skrivala iza cevi.
Kako kaže, u pitanju je šarka, jedna od tri zmije koje je čovek sinoć uhvatio, a prema rečima stručnjaka, situacija će biti sve gora i gora.
- Došao čovek koji broji ili šta već radi i pohvatao ih je sve koje su bile na površini, a bilo ih je tri i sklonio ih je u šumu. Sve će više da se pojavljuju, tako mi kaže, i po gradovima ih ima puno. Izlaze iz kanalizacije bukvalno - napisao je čovek u grupi pod nazivom "Mladi na selu".
Stručnjaci kažu da ovakva pojava nije uobičajena za kasnu jesen, ali nije ni nemoguća, pogotovo ako je vreme u neuobičajeno toplo za ovo doba godine, a prethodnih dana bilo je veoma sunčano i prijatno vreme.
Zmije, uključujući šarku su hladnokrvne životinje i obično ulaze u period zimskog mirovanja (brumacije) kada temperature padnu, najčešće tokom oktobra i novembra.
Stručnjaci kažu da pojava zmija čak i u kasnu jesen, pa i u oktobru, postaje sve češća pojava u Srbiji usled neuobičajeno toplih dana.
Toplo vreme "tera" zmije da ostanu aktivne duže ili da čak i nakratko izađu iz svojih skrovišta (brumarijuma) ako osete sunce i toplotu.
Moguće je da je zmija još uvek aktivna i traži idealno mesto za brumaciju.
Nedavno smo, inače, imali situaciju gde se u selu Igrište kod Kuršumlije pojavila zmija kako gmiže i po snegu. Stručnjaci kažu da je reč o izuzetno retkoj, ali ne i nemogućoj pojavi. A šta prema narodnom verovanju simboliše zmija u snegu možete pročitati u vesti OVDE.
(Kurir.rs/Telegraf)