„Naš cilj je da stvorimo radno okruženje u kojem će tehnologija služiti čoveku, a ne obrnuto“, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na konferenciji „Bezbednost i zdravlje na radu i veštačka inteligencija“.

Ministar je navela da digitalizacija i razvoj veštačke inteligencije donose nove mogućnosti - automatizaciju, povećanje efikasnosti, lakše upravljanje procesima i podacima, ali istovremeno otvaraju i mnogobrojna pitanja, koja se odnose na bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih i rizike koji nastaju u interakciji čoveka i pametnih tehnologija.

„Ovo je prilika da zajedno razmotrimo kako nove tehnologije, a posebno veštačka inteligencija, menjaju svet rada, ali prvenstveno, kako da obezbedimo da ta promena bude bezbedna i održiva za sve zaposlene“, istakla je ministar.

Ona je naglasila da je veštačka inteligencija pitanje društvene odgovornosti i da se u procesu digitalne transformacije mora voditi računa da čovek ostane u središtu svake promene.

Kako je navela, to podrazumeva pravovremenu procenu novih rizika, unapređenje regulatornog okvira, sistemsku edukaciju poslodavaca i zaposlenih, kao i jačanje kulture prevencije i zaštite zdravlja na radu.

„Profesionalna obuka i jačanje kompetencija radnika moraju da prate uvođenje novih tehnologija. Time obezbeđujemo da zaposleni ne budu pasivni posmatrači tehnoloških promena, već aktivni učesnici i dobitnici te transformacije“, naglasila je.

Istakavši da su bezbednost i zdravlje na radu zajednička odgovornost države, poslodavaca, sindikata, stručnih institucija i samih zaposlenih, Đurđević Stamenkovski je navela da upravo ova konferencija ima za cilj da podstakne saradnju i dijalog svih aktera u cilju oblikovanja digitalne budućnosti rada, koja će biti bezbedna, zdrava, produktivna i zasnovana na poštovanju ljudskog dostojanstva.

Ministar je naglasila da će Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nastaviti aktivno da učestvuje u svim inicijativama koje doprinose unapređenju uslova rada.

„Naš cilj je da svaka nova tehnologija bude u funkciji boljih uslova rada i većeg nivoa zaštite zaposlenih. Na nama je da gradimo odgovorno i pametnu digitalnu budućnost“, zaključila je.

Konferencija je održana u okviru evropske kampanje „Bezbedan i zdrav rad u digitalnoj eri“ za period 2023–2025. godine u saradnji sa Evropskom agencijom za bezbednost i zdravlje na radu.