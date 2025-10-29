Dok se gradi kao simbol savremenog urbanog razvoja, Beograd na vodi paralelno ulaže u očuvanje kulturno-istorijskog nasleđa prestonice. Četiri značajna zdanja beogradske arhitekture – Stari železnički most, Hotel Bristol, Fabrika hartije Milana Vape i zgrada Stare pošte – dobijaju novi život kroz obnovu koju sprovodi Beograd na vodi. Most iz 1884. postaje pešačka promenada, Bristolu se već vratio stari sjaj i danas ponovo krasi srce Savamale, nekadašnja fabrika postaje Muzej Nikole Tesle, dok Stara pošta dobija novu ulogu kao Arheološki muzej Srbije i dom pozorišnih scena – sve u službi očuvanja nasleđa i stvaranja savremenog kulturnog identiteta grada.