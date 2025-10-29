Slušaj vest

Kompanija WMG (Wireless Media Group) donirala je Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije multifunkcionalni elektrohirurški sistem, uređaj koji će doprineti unapređenju kvaliteta lečenja i uslova rada lekara i pacijentkinja.

Savremeni uređaj koji je doniran Institutu koristi se u najmodernijim hirurškim procedurama i donosi veću preciznost, sigurnost i efikasnost u radu lekara. Time je kompanija WMG još jednom potvrdila svoju posvećenost delima koja direktno unapređuju kvalitet lečenja i svakodnevni rad zdravstvenih ustanova u Srbiji.

Foto: Promo

„Kompanija WMG zaista veruje da su dela važnija od reči. Kroz sve aktivnosti koje sprovodimo, kako kao kompanija, tako i kroz rad WMG fondacije, nastojimo da vratimo zajednici i doprinesemo njenom razvoju. Ovaj put odlučili smo da doniramo multifunkcionalni elektrohirurški sistem Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, kako bismo pomogli lekarima, a pre svega ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Važno nam je da, pored podizanja svesti o značaju prevencije i različitih oblika podrške obolelima, uradimo i nešto konkretno – nešto što će imati stvaran uticaj na svakodnevni život lekara i pacijentkinja. Verujemo da se svaki mali korak računa kada ima za cilj dobrobit društva. Svaki čin podrške, ma koliko se činio skroman, doprinosi većim promenama, jer jedno je pričati o važnim temama, ali prava vrednost leži u delima koja ostaju“, izjavila je Ana Aleksić, članica uprave kompanije WMG, predsednica Upravnog odbora WMG fondacije i CEO WMG Media.

Foto: Promo

Ova donacija dolazi u trenutku kada se sve više pažnje posvećuje prevenciji i unapređenju uslova lečenja žena obolelih od karcinoma dojke. Multifunkcionalni elektrohirurški sistem koji je uručen Institutu značajno će unaprediti kvalitet lečenja, omogućiti veću preciznost u radu lekara i doprineti bezbednosti pacijentkinja koje se svakodnevno suočavaju s ovom dijagnozom.

Foto: Promo

„Donacija multifunkcionalnog elektrohirurškog sistema za naš Institut ima izuzetno veliki značaj, jer će doprineti unapređenju kvaliteta rada lekara i bezbednosti pacijentkinja. Karcinom dojke je najčešći malignitet kod žena, a svakodnevno sprovodimo sve vidove savremenog lečenja – od operacija, preko hemioterapije i zračenja, do hormonske terapije. Ovakvi gestovi podrške omogućavaju nam da unapredimo uslove rada i pružimo još efikasniju i sigurniju negu ženama koje se suočavaju sa ovom bolešću. Rano otkrivanje i adekvatno lečenje su ključ uspeha, a ovakve donacije su važan korak ka tom cilju”, istakao je doc. dr Milan Žegarac, v. d. direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Foto: Promo