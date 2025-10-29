Slušaj vest

Ministar kulture Srbije Nikole Selakovića oštro je reagovao povodom sramnih pokušaja da se na okruglom stolu o Jasenovcu u Saboru Hrvatske umanji broj žrtava ustaškog režima tokom postojanja fašističke marionetske Nezavisne države Hrvatske, a čijih su se zverstava gnušali čak i po zlu čuveni i Gestapo i nemačke SS jedinice.

- Najoštrije osuđujem bahato izvrtanje istine o jednom od najužasnijih zločina 20. veka pod pokroviteljstvom Sabora Hrvatske. Kada je u pitanju negovanje kulture pamćenja, izvesno je da po pitanju genocidne prirode NDH i činjenice da je u pitanju fašistički monstrum koji je jedini na svetu imao logor smrti za decu, ne može biti spora. To se mora prepoznati i to prepoznavanje je uslov budućnosti, napretka i čovečnosti - istakao je Nikola Selaković i dodao:

Logor Jasenovac
Ustaše ubijaju logoraše Jasenovca Foto: CBW / Alamy / Profimedia

- Na žalost, očito je da oko pitanja ustaškog genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH predstoji još mnogo borbe za istinu i suočavanje. Naravno, mi smo na tu borbu spremni, jer znamo da su u pitanju i istina i ljudskost.

Mora da se primeti, dodao je ministar, nekoliko posebno perverznih stvari.

- Prvo, da su u ovom slučaju poricatelji, u projektu prikrivanja zločina nad Srbima, spremni da prikrivaju i sve druge žrtve, Jevreje i Rome, u prvom redu. Drugo, da ne bi trebalo da sebi dozvolimo naivnost na koju nemamo pravo, da pomislimo da je u pitanju izolovan incident - podvukao je i nastavio:

Nikola Selaković
Ministark kulture Nikola Selaković Foto: Ministarstvo Kulture

- Sasvim nezadovoljavajuće predstavljanje zločina genocida u samom Jasenovcu, zabrana predsedniku Srbije i brojnim drugim zvaničnicima Srbije da se poklone senima žrtava, idolopoklonstvo neonacizmu i fašistoidnim pojavama, pa i činjenica da se najodbojniji i najbezobzirniji revizionizam odvija u okrilju najviše državne institucije, horski svedoče o užasnoj nameri da se zločin ne samo prikrije, nego i glorifikuje. I to zločin u NDH, državi fašističkog užasa.

Ustaše su imale poseban nož "srbosjek" kojim su klali srpske muškarce, žene i dece Foto: akg-images / akg-images / Profimedia, Profimedia, printscreen/youtube/ War Stories

Naravno, svemu ovome se pridružuje i nepodnošljiva beda instrumentalizacije zločina i njegovog prikrivanja u dnevnopolitičke svrhe, neretko upravo od onih koji sa izvornim zločinima dele pozdrav, ideje, vrednosti i viziju budućih užasa, dodao je Selaković.

- Mi prepoznajemo korake i način na koji se zločin prikrada. Ako pamćenje zločina jeste nužan, ali ne i dovoljan uslov da se on ne ponovi, zato je negiranje zločina siguran put koji vodi strahoti njegovog ponavljanja. To ne smemo da dozvolimo, ni kao deo čovečanstva ni kao potomci žrtava. Pozivam sve ljude kojima su istina, pravda i mir na srcu da nam se pridruže u ovom naporu kome ćemo biti večno posvećeni.

Ne propustiteŽivot"Strpao je 1.500 dece u jednu sobu i tamo ih klao" Ante uživao u mučenju mališana, stotine njih ubio gasom, sve priznao, a evo kakvu je kaznu dobio
Ante Vrban.jpg
ZanimljivostiRučao je šnicle s Artukovićem dok su ustaše vešale Srbe: Dinko Šakić se preživelima iz Jasenovca smejao u lice, družio se s Tuđmanom, a ovako je skončao
Dinko Šakić Jasenovac
Zanimljivosti"Videla sam kako gazi preko leševa beba" Sestra Maksa Luburića bila udata za komandanta Jasenovca, klala je i ubijala, a ovako je skončala
Nada Šakić
ZanimljivostiKomandant srpskog porekla bio je strah i trepet u Jasenovcu: Zvali su ga "gospodar pakla", a na kraju je završio isto kao njegove žrtve
Vjekoslav Maks Luburić