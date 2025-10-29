Slušaj vest

Ministar kulture Srbije Nikole Selakovića oštro je reagovao povodom sramnih pokušaja da se na okruglom stolu o Jasenovcu u Saboru Hrvatske umanji broj žrtava ustaškog režima tokom postojanja fašističke marionetske Nezavisne države Hrvatske, a čijih su se zverstava gnušali čak i po zlu čuveni i Gestapo i nemačke SS jedinice.

- Najoštrije osuđujem bahato izvrtanje istine o jednom od najužasnijih zločina 20. veka pod pokroviteljstvom Sabora Hrvatske. Kada je u pitanju negovanje kulture pamćenja, izvesno je da po pitanju genocidne prirode NDH i činjenice da je u pitanju fašistički monstrum koji je jedini na svetu imao logor smrti za decu, ne može biti spora. To se mora prepoznati i to prepoznavanje je uslov budućnosti, napretka i čovečnosti - istakao je Nikola Selaković i dodao:

Ustaše ubijaju logoraše Jasenovca Foto: CBW / Alamy / Profimedia

- Na žalost, očito je da oko pitanja ustaškog genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH predstoji još mnogo borbe za istinu i suočavanje. Naravno, mi smo na tu borbu spremni, jer znamo da su u pitanju i istina i ljudskost.

Mora da se primeti, dodao je ministar, nekoliko posebno perverznih stvari.

- Prvo, da su u ovom slučaju poricatelji, u projektu prikrivanja zločina nad Srbima, spremni da prikrivaju i sve druge žrtve, Jevreje i Rome, u prvom redu. Drugo, da ne bi trebalo da sebi dozvolimo naivnost na koju nemamo pravo, da pomislimo da je u pitanju izolovan incident - podvukao je i nastavio:

Ministark kulture Nikola Selaković Foto: Ministarstvo Kulture

- Sasvim nezadovoljavajuće predstavljanje zločina genocida u samom Jasenovcu, zabrana predsedniku Srbije i brojnim drugim zvaničnicima Srbije da se poklone senima žrtava, idolopoklonstvo neonacizmu i fašistoidnim pojavama, pa i činjenica da se najodbojniji i najbezobzirniji revizionizam odvija u okrilju najviše državne institucije, horski svedoče o užasnoj nameri da se zločin ne samo prikrije, nego i glorifikuje. I to zločin u NDH, državi fašističkog užasa.

1/16 Vidi galeriju Ustaše su imale poseban nož "srbosjek" kojim su klali srpske muškarce, žene i dece Foto: akg-images / akg-images / Profimedia, Profimedia, printscreen/youtube/ War Stories

Naravno, svemu ovome se pridružuje i nepodnošljiva beda instrumentalizacije zločina i njegovog prikrivanja u dnevnopolitičke svrhe, neretko upravo od onih koji sa izvornim zločinima dele pozdrav, ideje, vrednosti i viziju budućih užasa, dodao je Selaković.