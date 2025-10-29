Selaković: Nećemo dozvoliti da se u Saboru Hrvatske prikriju zločini u Jasenovcu! NDH je bila fašistički monstrum i jedina imala logor smrti za decu
Ministar kulture Srbije Nikole Selakovića oštro je reagovao povodom sramnih pokušaja da se na okruglom stolu o Jasenovcu u Saboru Hrvatske umanji broj žrtava ustaškog režima tokom postojanja fašističke marionetske Nezavisne države Hrvatske, a čijih su se zverstava gnušali čak i po zlu čuveni i Gestapo i nemačke SS jedinice.
- Najoštrije osuđujem bahato izvrtanje istine o jednom od najužasnijih zločina 20. veka pod pokroviteljstvom Sabora Hrvatske. Kada je u pitanju negovanje kulture pamćenja, izvesno je da po pitanju genocidne prirode NDH i činjenice da je u pitanju fašistički monstrum koji je jedini na svetu imao logor smrti za decu, ne može biti spora. To se mora prepoznati i to prepoznavanje je uslov budućnosti, napretka i čovečnosti - istakao je Nikola Selaković i dodao:
- Na žalost, očito je da oko pitanja ustaškog genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH predstoji još mnogo borbe za istinu i suočavanje. Naravno, mi smo na tu borbu spremni, jer znamo da su u pitanju i istina i ljudskost.
Mora da se primeti, dodao je ministar, nekoliko posebno perverznih stvari.
- Prvo, da su u ovom slučaju poricatelji, u projektu prikrivanja zločina nad Srbima, spremni da prikrivaju i sve druge žrtve, Jevreje i Rome, u prvom redu. Drugo, da ne bi trebalo da sebi dozvolimo naivnost na koju nemamo pravo, da pomislimo da je u pitanju izolovan incident - podvukao je i nastavio:
- Sasvim nezadovoljavajuće predstavljanje zločina genocida u samom Jasenovcu, zabrana predsedniku Srbije i brojnim drugim zvaničnicima Srbije da se poklone senima žrtava, idolopoklonstvo neonacizmu i fašistoidnim pojavama, pa i činjenica da se najodbojniji i najbezobzirniji revizionizam odvija u okrilju najviše državne institucije, horski svedoče o užasnoj nameri da se zločin ne samo prikrije, nego i glorifikuje. I to zločin u NDH, državi fašističkog užasa.
Naravno, svemu ovome se pridružuje i nepodnošljiva beda instrumentalizacije zločina i njegovog prikrivanja u dnevnopolitičke svrhe, neretko upravo od onih koji sa izvornim zločinima dele pozdrav, ideje, vrednosti i viziju budućih užasa, dodao je Selaković.
- Mi prepoznajemo korake i način na koji se zločin prikrada. Ako pamćenje zločina jeste nužan, ali ne i dovoljan uslov da se on ne ponovi, zato je negiranje zločina siguran put koji vodi strahoti njegovog ponavljanja. To ne smemo da dozvolimo, ni kao deo čovečanstva ni kao potomci žrtava. Pozivam sve ljude kojima su istina, pravda i mir na srcu da nam se pridruže u ovom naporu kome ćemo biti večno posvećeni.