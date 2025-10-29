Slušaj vest

Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu pokrenulo je istragu povodom slučaja Kristine Veljković Sajn (24) iz Vračevog Gaja, kod Bele Crkve, koja je 22. oktobra izgubila bebu u sedmom mesecu trudnoće.

Kristina je, podsetimo za Kurir tvrdila, da je doktorka tog dana nije poslala kući s kontrakcijama - njen sin Petar bi danas bio živ.

OJT u Vršcu navelo je da su provere u toku. Foto: Shutterstock

- Povodom informacija koje su se pojavile na društvenim mrežama i u dnevnim novinama, a u vezi sa događajem od 22. oktobra 2025. godine i prijavom K.V.S. iz Vračevog Gaja protiv lekarke Doma zdravlja Vršac, Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu obaveštava javnost da je odmah po saznanju za navedeni slučaj hitno formiralo predmet - naveli su u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu i dodali da su provere u toku, a da će javnost biti blagovremeno obaveštena o svim preduzetim merama i radnjama.

Podsetimo, Kristina je bila u sedmom mesecu trudnoće, a termin porođaja bio je 7. januar, na Božić. Ipak, 22. oktobra probudili su je jaki bolovi.

Kristina Veljković Sajn je majka četvoro dece Foto: Privatna arhiva

- Kao majka četvorice dečaka, odmah sam prepoznala kontrakcije. Suprug i ja smo otišli u Belu Crkvu po uput, jer tamo nema ginekologa. Sa tim uputom zaputili smo se u Opštu bolnicu Vršac, ali su nam rekli da s tim dokumentom ne možemo kod ginekologa i savetovali da odemo u Dom zdravlja Vršac, gde mi je vođena trudnoća - priča Kristina.

Bolovi su, kaže, postajali sve jači. Na šalteru je rekla da je u sedmom mesecu trudnoće i da ima jake bolove. Sestra ju je uputila kod druge doktorke, jer njena nija radila.

- Kada sam pokucala, rekla mi je da izađem jer ima pacijentkinju. Sačekala sam. Kad me primila, bila je neljubazna. Rekla sam joj da me boli, pregledala me i rekla da je grlić zatvoren, stomak tvrd i da nije ništa ozbiljno. Pitala me da li osećam bebu - odgovorila sam da sam je osećala do sinoć, ali tog jutra nisam - kaže Kristina.

Kristina Veljković Sajn preživela pakao na porođaju i posle porođaja Foto: Privatna arhiva

Drugi lekar, koji je tada bio prisutan, odveo ju je na ultrazvuk i potvrdio da je sa bebom sve u redu. Predložio je da se uradi CTG, ali je doktorka to odbila.

- Rekla je da pijem utrogestan, da idem kući i da se javim mojoj doktorki sutradan popodne - navodi Kristina.

Po povratku kući bolovi su postali nesnosni. Suprug je kupio lek, ali je Kristina ubrzo počela da vrišti od bola. Čim su stigli do kuće, porođaj je počeo. Suprug ju je odmah povezao u Dom zdravlja Bela Crkva. Beba je rođena u kolima.

- Disala je, ali je bila modra. Lekari su me odmah zbrinuli, ali nakon nekog vremena rekli su da beba nije preživela. Pokušavali su sve, ali uzalud - kaže Kristina.

Beba, kojoj su roditelji dali ime Petar, imala je 1.400 grama i bila dugačka 41 centimetar.