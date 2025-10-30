Slušaj vest

Suzana i Danilo Vukić iz Gornjeg Milanovca sanjali su da pobegnu od gradske vreve na selo i pronađu mir tamo gde je vazduh svež, gde nema buke automobila i gde jutro počinje pesmom ptica, a ne zvukom alarma. I dosanjali su.

Ova mlada porodica odlučila je da sa četvorogodišnjom ćerkicom Janom i drugom devojčicom koja uskoro stiže na svet napusti gradsko naselje i započne novi, jednostavniji i srećniji život u selu Gornji Branetići, 25 kilometara od Gornjeg Milanovca.

Vukići su rešili da novi život započnu u selu Gornji Branetići. Foto: Privatna arhiva

- Danilo i ja nikada nismo bili ljubitelji kafića i izlazaka. Mi volimo prirodu. Pre nego što je došla Jana, putovali smo kamperom po Srbiji i Crnoj Gori. A onda, kad se ona rodila, poželeli smo svoje - kuću, baštu, koren, svoje mesto pod suncem - priča Suzana za Kurir.

Pravu kuću tražili su pune dve godine. I onda su je pronašli - na samom kraju sela, podno planine Rajac. Staro zapušteno imanje, obraslo u korov, sa oronulom fasadom i krovom koji ne pamti neka srećnija vremena.

- Kuća je bila jako zapuštena, ali kada smo stali ispred kuće, znali smo - to je to! - priseća se.

Čim su stali ispred kuće, znali su da je prava za njih. Foto: Privatna arhiva

Vukići su čuli za program Ministarstva za brigu o selu, kojim se dodeljuju bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, pa su se prijavili. Dobili su maksimalni iznos - 10.000 evra, tačno onoliko koliko je kuća i koštala.

- Sama procedura je vrlo jednostavna. Najteže je pronaći kuću. Kada je nađete, izlazi procenitelj, koji utvrđuje vrednost, a zatim se dokumentacija odnosi u opštinu - objašnjava Suzana.

I ćerkica Jana pomaže oko kuće. Foto: Privatna arhiva

Sve je, kaže, išlo iznenađujuće brzo. Konkurisali su u avgustu, a samo nekoliko meseci kasnije prisustvovali su svečanom potpisivanju ugovora u Palati Srbije, na kojem je bio i predsednik Aleksandar Vučić.

- U osmom sam mesecu trudnoće, pa želimo da barem jedna soba, kuhinja i kupatilo budu spremni pre zime da bismo na proleće, kada počnu intenzivni radovi, imali gde da prenoćimo. Plan nam je da se preselimo na leto.

Kuća ima oko 100 kvadrata i 40 kvadrata podruma, ali su godine učinile svoje.

Deca su glavni razlog što su rešili da se presele na selo Foto: Privatna arhiva

- To je nekada bila najbogatija kuća u selu, ali od 2004. u njoj niko nije živeo. Pola je građena od blate i trske, dok je drugi deo zidan sedamdesetih i solidan je. Ipak, posla ima mnogo - gletovanje, krečenje, sve iz početka.

Za Suzanu i Danila povratak na selo nije samo promena adrese već način da svojoj deci pruže zdravije, mirnije i srećnije detinjstvo.

- Mnogi nam kažu: "Nemojte zbog dece!", ali upravo su deca glavni razlog zbog kog idemo. Na selu deca žive drugačije - više su napolju, u igri i obavezama. Manje im je važno da li imaju najnoviji telefon ili skupe patike. Želimo da im usporimo vreme, da budu deca - da trče, da se isprljaju, da budu mokra od kiše i rose, a ne da dane provode pred ekranom.

Imaćemo svoje voće, baštu i stoku Vukići planiraju da se, kada se usele u novi dom, bave poljoprivredom i stočarstvom. - Želim da od svake voćke imam po jednu - jabuku, krušku, šljivu, trešnju. Da beremo svoje voće. I da imamo malu baštu - paradajz, papriku, krastavac. Sve domaće, sve naše - priča Suzana. - Zemlja je ovde plodna, ljudi gaje kupus i krompir. Videćemo šta nam je isplativije i lakše uz decu. Nama rad nikada nije bio problem.

Život na selu donosi im i nešto što se ne može kupiti novcem - mir i slobodu.

- U gradu radite od devet do pet, pa još sat vremena provedete u prevozu. Kad dođete kući, kuvate, perete sudove, i već je vreme za spavanje. Ovde dan drugačije teče. Nema šefa kome morate da objašnjavate zašto kasnite ili da li možete da odete ako vam je dete bolesno. Sami ste svoj gazda - kaže Suzana.

U Gornjim Branetićima danas živo oko 350 meštana. Iako je selo malo, u njemu ima sve što je potrebno - škola, pošta, ambulanta, prodavnica, pa čak i frizerski salon. Vukići se ne plaše da će biti usamljeni.

- Kad kažemo da pečemo prasence, svi prijatelji ima odmah da dođu - dodaje uz osmeh.

Dok završavaju renoviranje i čekaju prinovu, Suzana i Danilo već maštaju o proleću - o jutarnjoj kafi u dvorištu, o pogledu na planine i o svom novom početku. Korak po korak, dasku po dasku, Vukići grade svoj san.

Sve više mladih želi da se preseli na selo. Foto: Shutterstock

Kako do subvencija za seosku kuću

1. Podnosilac prijave pronalazi seosku kuću koja je na prodaju.

2. Nakon kontaktiranja s prodavcem, podnosilac prijave popunjava obrazac prijave i obraća se jedinici lokalne samouprave (JLS), na čijoj teritoriji se nalazi kuca sa okućnicom;

3. JLS šalje u terensku kontrolu svoje lice ovlašćeno da izvrši procenu tržišne vrednosti nepokretnosti, čija ukupna vrednost ne može biti veća od 1.200.000 dinara (oko 10.000 evra).

4. Terenskoj kontroli ovlašćenog lica JLS prisustvuju kupac (podnosilac prijave) i potencijalni prodavac. Potencijalni prodavac treba da se saglasi sa procenjenom tržišnom vrednosti nepokretnosti i to navede u izjavi.

5. Ispunjenost uslova utvrđuje ovlašćeno stručno lice u obrascu prijave koji je sastavni deo konkursne dokumentacije i sadrži izjavu koju potpisuje gradonačelnik/predsednik opštine.