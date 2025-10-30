Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju dan Svetog proroka Osija, koji pada tačno pred praznovanje velikog crkvenog praznika posvećen Svetom Luki.

Sveti prorok Osija bio je sin Veirijin iz plemena Isaharova. Živeo je i prorokovao na preko 800 godina pre Hristova rođenja. Reči njegove bogoduhnovene nalaze se u knjizi njegovoj koja sadrži 14 glava.

Ukoravao je mnogo Izrailja i Judu zbog idolopoklonstva, proricao kaznu Božju za grehe, propast Samarije i Izrailja zbog bogoodstupništva, ali i milost Božju kolenu Judinu.

Proricao je ukidanje i prestanak starozavetne žrtve, i dolazak Gospoda, i bogatstvo darova, koje će On doneti Sobom na zemlju.

Živeo je do u duboku starost, i mirno se upokojio.

Običaj je u narodu da se za ovaj dan izdvoje ovnovi, koji bi se na Svetog Luku 31. oktobar) terali na ovce kako bi znali kakva ih godina čeka. Takođe na ovaj dan valja se dati prilog za crkvu kako bi se izmolila milost od Boga i proroka za svoju porodicu.