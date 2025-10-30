Slušaj vest

Pripadnici protivoklopne helikopterske eskadrile iz sastava 98. vazduhoplovne brigade, u čijem se naoružanju nalaze borbeni helikopteri Mi-35 i "gama", realizuju intenzivnu letačku obuku na vojnom aerodromu "Morava" i u širem rejonu Kraljeva.

Reč je o trenažnoj obuci, koja se sprovodi radi održavanja i podizanja nivoa osposobljenosti pilota i tehničkog sastava za realizaciju letačkih zadataka i upotrebu ovih tipova vazduhoplova u borbenim operacijama.

U širem rejonu Kraljeva Foto: Ministarstvo odbrane

Prema planu obuke, u ovoj fazi se leti u grupi, u povoljnim i složenim meteorološkim uslovima, kojom prilikom posade uvežbavaju taktike i tehnike formacijskog poletanja i sletanja na neobezbeđenom terenu i izvođenja manevra letom helikopterske eskadrile.

Paralelno se sprovodi i uvežbavanje tehničkog sastava svih specijalnosti za realizaciju pripremnih i pretpoletnih aktivnosti, koje obuhvataju specijalističke tehničke preglede helikoptera i proveru funkcionalnosti motora, radio-navigacijske opreme i naoružanja.

Letački i tehnički sastav u nastavku očekuje borbena obuka sa bojevim gađanjima ciljeva na zemlji, čime će biti zaokružen ovaj ciklus obuke u eskadrili.

Protivoklopna helikopterska eskadrila iz sastava 98. vazduhoplovne brigade bazira na aerodromu "Morava" u Lađevcima i njena osnovna namena je vazduhoplovna vatrena podrška kopnenih i specijalnih snaga u toku izvođenja operacija.

