U širem rejonu Kraljeva: Letačka obuka posada borbenih helikoptera (foto)
Pripadnici protivoklopne helikopterske eskadrile iz sastava 98. vazduhoplovne brigade, u čijem se naoružanju nalaze borbeni helikopteri Mi-35 i "gama", realizuju intenzivnu letačku obuku na vojnom aerodromu "Morava" i u širem rejonu Kraljeva.
Reč je o trenažnoj obuci, koja se sprovodi radi održavanja i podizanja nivoa osposobljenosti pilota i tehničkog sastava za realizaciju letačkih zadataka i upotrebu ovih tipova vazduhoplova u borbenim operacijama.
Prema planu obuke, u ovoj fazi se leti u grupi, u povoljnim i složenim meteorološkim uslovima, kojom prilikom posade uvežbavaju taktike i tehnike formacijskog poletanja i sletanja na neobezbeđenom terenu i izvođenja manevra letom helikopterske eskadrile.
Paralelno se sprovodi i uvežbavanje tehničkog sastava svih specijalnosti za realizaciju pripremnih i pretpoletnih aktivnosti, koje obuhvataju specijalističke tehničke preglede helikoptera i proveru funkcionalnosti motora, radio-navigacijske opreme i naoružanja.
Letački i tehnički sastav u nastavku očekuje borbena obuka sa bojevim gađanjima ciljeva na zemlji, čime će biti zaokružen ovaj ciklus obuke u eskadrili.
Protivoklopna helikopterska eskadrila iz sastava 98. vazduhoplovne brigade bazira na aerodromu "Morava" u Lađevcima i njena osnovna namena je vazduhoplovna vatrena podrška kopnenih i specijalnih snaga u toku izvođenja operacija.