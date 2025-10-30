Slušaj vest

Širom sveta se obeležava Svetski dan borbe protiv psorijaze. Procenjuje se da sa njom u svetu živi oko 125 miliona ljudi. Kako bi se podigla svest o toj hroničnoj bolesti kože, ovaj dan se obeležava i u našoj zemlji.

Procenjuje se da u Srbiji sa psorijazom živi oko 140 hiljada ljudi. O tome sa kakvim izazovima se suočavaju ljudi koji imaju psorijazu, imajući u vidu da je u pitanju stanje koje prate brojne predrasude, za RTS je govorio Vladimir Kecić, predsednik Udruženja "Pacijenti protiv psorijaze".

- Poruka ove godine, kao i svake druge, je da se pacijenti jave lekaru, jer već pet godina na našoj pozitivnoj listi postoje inovativne terapije, i ne postoji razlog da se pacijenti ne jave lekaru - rekao je Kecić, koji je otkrio da ima psorijazu sa 25 godina.

- Sve vidljive promene, ljudi se plaše kada vide te promene na vama, zato što misle da je zarazna. Psorijaza nikako nije zarazna, niti na bilo koji način može da se prenese s jedne osobe na drugu - dodao je Vladimir.

Vladimir Kecić Foto: MILENA ANDJELA/Milena Andjela/ BIRAC Communications

Ova bolest kože može vrlo dobro i uspešno da se drži pod kontrolom, i kod težih slučajeva, i, kako kaže Vladimir, zahvaljujući dostupnim savremenim terapijama, "zaboravio je i da ima psorijazu".

Psorijaza je najvidljivija na koži, ali zahvata i druge organe. Postoje promene na koži koje ne smemo da ignorišemo. Doktor Predrag Majcan, načelnik Odeljenja za dermatovenerologiju, KBC „Zvezdara", savetuje da, čim se pojave promene na koži ne treba ništa raditi „na svoju ruku“, već se treba obratiti stručnjaku – dermatologu.

- Psorijaza se može javiti u bilo kom uzrastu, i u dečjim i kod starijih osoba, kod punoletnih, u trećem dobu… Promene su najčešće na skalpu, na laktovima, kolenima, može biti genitalno, može biti bilo gde. Treba se javiti dermatologu jer psorijaza pripada sistemskim hroničnim autoimunim obolenjima - kaže dr Majcan.

dr Predrag Majcan Foto: Milena Anđela

Simptomi

Objašnjava da su najčešće prve promene koje možemo primetiti crvene pločice prekrivene ljuspicama i male gnojanice.

- Kod ovih pacijenata je dokazano da u većem broju slučajeva boluju od sistemskih bolesti. Češći su problemi sa srcem, pritisak, šećerna bolest, problemi sa stomakom, tako da bolest zaista ne treba ignorisati - rekao je dr Majcan.

Upravo ti dodatni zdravstveni problemi, uglavnom kardiovaskularne prirode, uz koje su i problemi sa plućima ili psorijatični artritis, važno je pravovremeno reagovanje, jer, kako objašnjava, adekvatno lečenje će učiniti da pacijenti "budu i zdravi i lepi".