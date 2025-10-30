Slušaj vest

Povoljne vremenske prilike omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja, saopštio je AMSS.

Na putničkim terminalima na graničnim prelazima na izlazu i ulazu u Srbiju nema zadržavanja vozila. Na teretnim terminalima, na izlazu iz Srbije, teretnjaci čekaju na graničnom prelazuKelebija 120 minuta, Batrovcima 240 i Sremskoj Rači 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Ne propustiteAutoAko kupujete polovne gume na ovo posebno morate da obratite pažnju: Može mnogo da vas košta
guma za kola
AutoKada treba isključiti akumulator kako biste izbegli pražnjenje? Na jednu situaciju posebno obratite pažnju
Muškarac popravlja akumulator
AutoZašto škripe kočnice: Cviljenje nije uvek bezazleno, evo kada smete da vozite, a kada morate odmah kod majstora
shutterstock-2135350307.jpg
AutoVozački dosije, trajno oduzimanje vozila, veće kazne... Uskoro stiže najstroži saobraćajni zakon ikada u Srbiji: Ovo je 17 ključnih novina
policija, saobraćajna policija, prekršaj, kazna, automobil, kamera, radar, prekoračenje brzine