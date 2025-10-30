Društvo
Povoljni uslovi za vožnju: Teretnjaci čekaju na Kelebiji 120 minuta, Batrovcima 240 i Sremskoj Rači 60 minuta
Povoljne vremenske prilike omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja, saopštio je AMSS.
Na putničkim terminalima na graničnim prelazima na izlazu i ulazu u Srbiju nema zadržavanja vozila. Na teretnim terminalima, na izlazu iz Srbije, teretnjaci čekaju na graničnom prelazuKelebija 120 minuta, Batrovcima 240 i Sremskoj Rači 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.
