Ministar Siniša Mali je istakao da će svim studentima novac preko studentskih kartica leći tokom novembra, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Poručio je da nije potrebno prijavljivanje za isplatu, već se ona obavlja preko spiskova koje dostavljaju visokoškolske ustanove.

Kurir.rs/RTS

