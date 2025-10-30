Slušaj vest

Nesvakidašnji napad za koji će se kasnije zapravo utvrditi da je pokušajkrađe, dogodio se Novosađanki ranih jutarnjih sati u jednoj od najprometnijih ulica grada. Čovek koji je delovao kao slučajni prolaznik, pešak, odjednom je snažnim zaletom gurnuo Novosađanku na biciklu, odmah potom nasrćući na njene stvari koje su se tom prilikom rasule po podu. Dok nije pogledala snimak sa obližnje nadzorne kamere, ni sama nije znala šta je to snašlo.

Kako je na Fejsbuk grupi "Novosađanke" podelila jedna članica, dogodilo joj se nešto što ni sama ne bi umela tačno da opiše, osim da je bilo iznenada i izuzetno opasno.

Tog jutra je oko 7.30 časova, baš kao i svakog jutra pre toga išla biciklom dobro poznatom ulicom. Zbog onoga što joj se desilo, odlučila je da upozori sugrađane, a naročito one koji se kreću svojim dvotočkašima da budu oprezni.

- Čovek, pešak koji je išao po pešačkoj stazi, meni u susret se zajurio u mene i sa obe ruke me gurnuo sa bicikla. Ničim izazvan. Uradio je to svesno i sa namerom. Ja sam ozbiljno pala, a on je pobegao - napisala je.

napad na Novosađanku na biciklu Foto: Facebook Printscreen

Ono čega ni sama nije bila svesna, dok nije pogledala snimak sa video nadzora obližnjeg lokala, jeste namera tog "slučajnog prolaznika".

Naime, na snimku koji je kasnije i podelila na pomenutoj društvenoj mreži jasno se vidi da se ona kreće biciklističkom stazom, odnosno delom trotoara koji je obeležen kao staza za bicikliste.

U susret njoj pešačkom stazom ide jedan muškarac sa kapuljačom na glavi, za kojeg će se trenutak kasnije ispostaviti da je napadač, a iza njega još jedan čovek zahvaljujući čijoj reakciji je sve prošlo bez većih posledica.

Hteo da ukrade stvari

Napadač se odjednom zaleteo ka Novosađanki, snažno je odgurnuo i oborio sa bicikla, a zatim se ustremio ka stvarima koje su joj tom prilikom ispale. U nameri da ukrade stvari, osujetio ga je svedok čitavog događaja koji je potrčao ka napadaču, te je ovaj brže-bolje pobegao preko puta, rizikujući i da ga automobil pregazi u ovoj prometnoj ulici.

Čovek koji je spasao ženu napomenuo joj je da je napadač imao pokušaj da nasrne na još jednog biciklistu pre nje. Ovog puta se, međutim, odvažio na napad.

Kako je komentarisala jedna od korisnica pomenute društvene mreže, iz opisa se čini da je motiv napada bila krađa.

Foto: Shutterstock

- Da li ste držali torbu u korpi? Ako jeste, savet je da stavite bisage i torbu u njih, jer koliko vidim pljačka je bila motiv. Iskreno se nadam da će dobiti zasluženu kaznu, na ovaj ili na onaj način. I veliko hvala gospodinu koji vam je pomogao - napisala je.

Njena pretpostavka se ispostavila kao tačna, jer se na snimku do kojeg je došla napadnuta Novosađanka jasno vidi da je odmah po obaranju sa bicikla pokušao da uzme njene stvari.

Kako je kasnije dodala, srećom nije ništa slomila, ali je od pada ugruvana i ima bolove. Međutim, veća briga joj je što je stekla utisak da grad u kojem živi više nije bezbedan.