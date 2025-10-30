Slušaj vest

Najnovija arheološka istraživanja sprovedena u manastiru Pustinja kod Prijepolja otkrila su istorijsku istinu koja menja dosadašnja saznanja. Iako se decenijama verovalo da je u pitanju manastir posvećen Svetom Petru i Pavlu, arheolozi su pronašli olovni pečat sa likom Svetog Simeona Mirotočivog, što potvrđuje da je manastir zapravo posvećen ovom svetitelju.

Na lokalitetu su u toku detaljna arheološka ispitivanja, za koja je sredstva obezbedilo Ministarstvo kulture Republike Srbije. Projekat sprovodi Muzej u Prijepolju, uz podršku Eparhije mileševske i lokalne samouprave.

- Dobili smo značajna sredstva za nastavak istraživanja koja su započeta prošle godine. Pronađeni pečat jasno ukazuje da je manastir posvećen Svetom Simeonu Mirotočivom, što je izuzetno otkriće za naš kraj i srpsku crkvenu istoriju – izjavio je direktor Muzeja u Prijepolju Zvonko Mandić za agenciju RINA.

Foto: RINA

Arheolog Tijana Pušica dodala je da su ovogodišnja iskopavanja potvrdila prethodno datovanje lokaliteta u 17. vek, ali i otkrila dodatne prostorije i predmete od velikog značaja.

- Istražili smo novi deo kompleksa, pronašli dosta keramike, metalnih predmeta i novca. Sledeći korak je konzervacija zidova da se spreči dalje urušavanje – istakla je Pušica.

Foto: RINA

Manastir su posetili i mitropolit mileševski Atanasije, predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić i direktor Muzeja, koji su izrazili podršku nastavku istraživanja.

- Drago mi je što sam bio ovde kada su ovo bile ruševine, a sada svedočim njegovoj obnovi. Pustinja više nije pustinja – rekao je Popadić.

Foto: RINA

Radovi će biti nastavljeni i naredne godine, a cilj je da se ovo duhovno i kulturno blago u potpunosti istraži, zaštiti i predstavi javnosti.