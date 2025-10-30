Slušaj vest

Beogradje među najboljim evropskim destinacijama koje treba posetiti tokom 2026, izbor je eksperata jednog od najpoznatijih svetskih turističkih vodiča, "Lonely Planet", koji je objavio najnoviju listu preporuka za narednu godinu.

Srpska prestonica je, prema ovom izboru, na listi gradova sa najuzbudljivijim noćnim životom u Evropi, a u vodiču se ističe njegova jedinstvena energija, autentičnost i raznovrsna ponuda.

Beograd je na listi gradova sa najuzbudljivijim noćnim životom u Evropi Foto: Tos

Kako navodi ovaj prestižni magazin, "malo koji grad može da se meri sa sirovom energijom Beograda kada padne noć".

Podsećaju na klubove na obalama Dunava i Save, kreativne prostore u industrijskim četvrtima poput Savamale i Cetinjske, te tradicionalne kafane u boemskoj Skadarliji.

"Lonely Planet" posebno ističe beogradske splavove, jedinstven simbol grada, kao i kultne klubove poput "KC Grad", "Hangar Luka Beograd" i "Drugstore", koji čine Beograd prepoznatljivim na evropskoj klupskoj sceni.

Svaki posetilac Beograda se oseća kao deo jedinstvene energije Foto: Tos

- Beograd se sve više pozicionira kao destinacija koja kombinuje bogato kulturno nasleđe, otvoren duh i savremene trendove. Autentičnost i gostoljubivost Beograđana, uz raznolikost sadržaja koje grad nudi, čine da se svaki posetilac oseća kao deo jedinstvene energije našeg glavnog grada - rekla je Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije.

Beograd kombinuje bogato kulturno nasleđe i savremene trendove Foto: Tos

Beograd je, ovim prizanjem, još jednom potvrdio status grada koji živi 24 sata dnevno, mesta gde se spajaju istorija, kreativnost i energija urbanog duha.