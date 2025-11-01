Slušaj vest

Da bi smanjili rizik od razvoja bolesti srca za 30 odsto, muškarci moraju da provedu vežbajući redovno devet sati nedeljno, dok će isto poboljšanje žene imati već sa 250 minuta svake nedelje. Ipak, bez obzira na razlike, stručnjaci poručuju - vežbajte redovno!

Smernice za zdrav život moraju da obuhvate razlike među polovima, poručuju stručnjaci jer su nakon obimnog istraživanja došli do zaključka da je muškarcima možda potrebno dvostruko više fizičke aktivnosti nego ženama da bi postigli isto smanjenje rizika od koronarne bolesti srca.

Žene imaju više koristi od muškaraca od iste količine vežbanja

Naučnici su analizirali evidenciju fizičke aktivnosti više od 80.000 ljudi i otkrili da je rizik od srčanih oboljenja opao za 30 odsto kod žena koje su vežbale 250 minuta nedeljno. Nasuprot tome, muškarcima je bilo potrebno da dostignu 530 minuta, ili skoro devet sati, nedeljno da bi videli isti efekat.

Studija se nadovezuje na prethodni rad koji sugeriše da žene imaju više koristi od muškaraca od iste količine vežbanja, ali da su žene generalno manje fizički aktivne i da je manja verovatnoća da će ispuniti preporučene ciljeve vežbanja.

Prema preporukama britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), muškarci i žene starosti od 16 do 64 godine trebalo bi da vežbaju najmanje 150 minuta umerenim intenzitetom ili da imaju 75 minuta energičnih vežbi svake nedelje, u kombinaciji sa aktivnostima jačanja mišića najmanje dva puta nedeljno.

Najnovije istraživanje naglašava potrebu za prilagođenim savetima za muškarce i žene i ističe značajne zdravstvene koristi koje žene mogu postići i umerenim količinama vežbanja.

Globalno, jedna od tri žene umire od kardiovaskularnih bolesti.

Vežbe pospešuju cirkulaciju i protok krvi kroz vene Foto: Shutterstock

- U poređenju sa pripadnicima muškog pola, žene imaju ekvivalentne zdravstvene koristi sa samo upola manje vremena za vežbanje. Nalazi bi mogli imati potencijal da podstaknu žene da se bave fizičkom aktivnošću - navode autori naučnog rada u časopisu Nature Cardiovascular Research.

Dr Đijađin Čen sa Univerziteta Sjamen u Kini i njegove kolege analizirali su podatke sa uređaja za praćenje aktivnosti koje su nosili volonteri srednjih godina uključeni u projekat UK Biobank. Prvo su pogledali 80.243 učesnika koji nisu imali koronarnu bolest srca. U ovoj grupi, kod žena koje su ispunile cilj od 150 minuta nedeljnog vežbanja uočen je 22 odsto manji rizik od razvoja srčanih bolesti tokom osam godina praćenja, u poređenju sa onima koje nisu. Za muškarce, rizik je bio 17 odsto manji.

Dalja analiza je pokazala da žene mogu smanjiti rizik od srčanih bolesti za 30 odsto vežbanjem 250 minuta nedeljno, što je prag koji su muškarci prelazili tek sa 530 minuta fizičke aktivnosti svake nedelje.

Bez obzira na razlike - vežbajte!

Najupečatljiviji rezultat proizašao je iz podataka o više od 5.000 muškaraca i žena koji su već imali koronarnu bolest srca. Ovde su istraživači otkrili da je rizik od umiranja tokom perioda praćenja bio tri puta manji kod žena koje su ispunjavale nedeljni cilj vežbanja nego kod slično aktivnih muškaraca.

Profesor Jan Vang, jedan od vođa autorskog tima, rekao je da je rad pokazao da oba pola mogu ostvariti "značajne kardiovaskularne koristi" od fizičke aktivnosti i preporučio je svima, bez obzira na pol, da redovno vežbaju.

Međutim, dodao je da, globalno, više žena nego muškaraca ne ispunjava ciljeve fizičke aktivnosti.

- Posebno se nadamo da bi naši nalazi mogli da podstaknu fizički neaktivne žene da postanu aktivnije, čime bi se smanjio njihov kardiovaskularni rizik - naglasio je profesor Vang.

Ostalo je nejasno zašto vežbanje može više koristiti ženama nego muškarcima, ali naučnici ukazuju na razlike u polnim hormonima, mišićnim vlaknima i sposobnost razgradnje šećera radi proizvodnje energije kao potencijalne faktore.

U pratećem članku, dr Emili Lau, specijalista za kardiovaskularno zdravlje žena u Opštoj bolnici Masačusetsa, piše: "Ova studija pruža dodatne dokaze da jedno rešenje zaista ne odgovara svima i poziva nas da pređemo sa razgovora na akciju. Vreme je da se strategije specifične za pol ugrade u smernice i da se razviju prilagođene intervencije za optimizaciju kardiovaskularnog zdravlja žena".

Kurir.rs/ RTS