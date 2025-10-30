Slušaj vest

To savetovalište će funkcionisati pri Centru za socijalni rad, ističući da ono predstavlja svetionik za čitav grad i šansu za mnoge porodice.

- Savetovalište će biti mesto sigurnosti i stabilnosti, profesionalne podrške i utehe, ali iznad svega prilike za sve porodice u Čačku. Svaka porodica koja ostane na okupu je još jedno gnezdo koje smo sačuvali - naglasila je ministar.

Milica Đurđević Stamenkovski je navela da se i Čačak suočava sa tzv. "demografskom zimom", sa kojom mnoge zemlje u svetu vode bitku koju, kako je naglasila, Srbija ne sme da izgubi.

Podsetila je da je naša zemlja u tom smeru, uvela mnoge pronatalitetne mere za podsticaj roditeljstva i podršku porodicama, kao što su osnivanje Alimentacionog fonda, subvencije za kupovinu prve nekretnine za mlade bračne parove, krediti za mlade i drugo. Takođe, navela je i da Srbija ima najveći roditeljski dodatak u Jugoistočnoj Evropi i da sa celokupnim paketom mera podrške može da se meri i sa zemljama koje su, po tom pitanju, u samom vrhu.

- Ne rešavaju se svi problemi uvek novcem. Nekada su potrebniji stručni saveti, podrška i razumevanje, kako bi se sačuvali brak i porodica - nacionalni i društveni interes naše zemlje - naglasila je Đurđević Stamenkovski.