Slušaj vest

Beograd, 30. oktobar 2025. – Novi salon Forma Ideale svečano je otvoren u Rakovici, na adresi Patrijarha Dimitrija 12d.

Na 3.000 m2 izložbeno-prodajnog i skladišnog prostora kupcima je predstavljen deo asortimana pločastog i tapaciranog nameštaja Forma Ideale, deo asortimana partnerskog programa, veliki izbor laminata, tepiha, rasvete, dekoracije, bele tehnike, kao i malih kućnih aparata.

Dodatna pogodnost za sve posetioce 30. i 31. oktobra, kao i 1. novembra je 5% dodatnog popusta na kasi plus 5% popusta za korisnike loyalty kartice na već snižene akcijske cene.

Foto: Promo

Takođe, kupce očekuju i brojni benefiti pri kupovini - odloženo plaćanje čekovima građana, kupovina preko administrativne zabrane, uključujući i korisnike PIO fonda (penzioneri do 12 meseci), kao i kupovina na odloženo plaćanje kreditnim karticama Banca Intesa do 24 meseca.

Novi salon Forma Ideale u Rakovici biće otvoren za posetioce od ponedeljka do nedelje od 9 do 22h.

*Forma Ideale salon na dosadašnjoj lokaciji u Rakovici prestao je sa radom 28. oktobra.

Foto: Promo

O kompaniji

Forma Ideale je lider u proizvodnji i prodaji pločastog nameštaja u Srbiji i regionu. Razvojni put rastućeg preduzeća rezultat je dobre organizacije, pažljivog planiranja i konstantnog i detaljnog proučavanja zahteva tržišta i odgovaranja na njih.

Forma Ideale se danas svrstava u rang velikih preduzeća, sa oko 1.850 zaposlenih. Proizvodnja se realizuje u tri proizvodna pogona, u Kragujevcu i Majdanpeku, uz primenu najsavremenijih tehnoloških procesa, a proizvodno-logistički prostor se prostire na 127.000 m2.

Uspešna tržišna orijentacija i dobra komercijalna politika, omogućile su da kompanija ima vodeću poziciju u Srbiji. Razgranata maloprodajna mreža obuhvata 44 salona (računajući i internet prodavnicu), koji se prostiru na više od 70.000 m2 u gotovo svim većim gradovima u Srbiji.

Tokom punih 30 godina rada proširen je prostor za poslovanje i na svetska tržišta, što je rezultiralo da kompanija Forma Ideale postane jedan od vodećih izvoznika nameštaja u Srbiji. Izvozna strategija Forma Ideale realizuje se plasiranjem robe u 57 zemalja.

Inventivan nastup na tržištu, stalna edukacija stručnog kadra, kvalitet ponude i atraktivne cene, ali i odgovoran odnos prema zajednici i okruženju izgradili su prepoznatljiv imidž kompanije, Forma Ideale nije samo kompanija koja se bavi proizvodnjom i prodajom, već je i jedna od vodećih društveno odgovornih kompanija u Srbiji, koja svake godine sve veći procenat profita opredeljuje za tu namenu, brojeći preko 500 donatorskih aktivnosti do sada.

