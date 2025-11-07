Slušaj vest

Čačanin Ljubomir Hristov Čarli izveo je padobranski skok u 76-oj godini. Skokom sa 1.200 metara na sportskom aerodromu "Davidovac" kod Paraćina, održao je reč, datu nekadašnjem komandantu 63. padobranske brigade, pukovniku Stojanu Joviću.

Obećanje dato pukovniku Joviću još 2002. godine, Ljubomir Hristov Čarli, ispunio je krajem oktobra ove godine. Pokojni pukovnik je posljednji 717. skok izveo na aerodromu Davidovac u 76. godini, zajedno sa bivšim vojnikom Ljubomirom. Tada je i palo čuveno obećanje.

- Ja sam želeo da to obećanje ispunim na isti dan kada je i on napravio svoj poslednji skok, malo nas je vreme omelo što se tiče vremenske situacije, ali smo uspeli dva dana kasnije. Dakle, 19. oktobra smo se našli u Paraćinu na aerodromu u aeroklubu Naša krila. Meni se pridružio jedan bivši oficir 63. padobranske brigade, poznati čuveni padobranac Tomislav Marčešić Mačak.

Tako su se u avionu našla dva 76-godišnjaka koji su sačuvali avanturistički duh kakav su imali i dok su služili vojsku u 63. padobranskoj brigadi.

- U avionu smo bili samo nas dvojica i pilot koji je takođe bio pripadnik 63. brigade, Radivoj Momčilović, jedan izuzetan pilot i čovek. Mogu reći da je u avionu bila izvanredna atmosfera, nas trojica, pa ja mislim da imamo preko 230 godina zajedno. Sam skok je protekao potpuno normalno, kao i svaki drugi. Naravno da će mi ostati najviše u sećanju i jedan od najdražih skokova.

Ovom događaju prisustvovali su i Čarljeva čerka Jelena i supruga Milanka, sa kojom je 56 godina u braku.

- Straha nije bilo. Ja sam verovala u njega i taj događaj i obećanje koje je dao poštovanom pukovniku Joviću i ponosna sam na to, na njegovu hrabrost, odlučnost, doslednost. Znači dao obećanje i rekao je ako doživim te godine sigurno ću napraviti taj skok u čast - rekla je Čarlijeva supruga.

