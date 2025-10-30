Održano 7. donatorsko veče HO "Srbi za Srbe" u Beogradu: Prikupljeno više od 70.000 evra za ugrožene porodice! Učestvovali sportisti, pevači, glumci...
Sedmo donatorsko veče Humanitarne organizacije Srbi za Srbe u Beogradu, održano na praznik Svete Petke u Sava centru, okupilo je brojne poznate ličnosti, među kojima su Miroslav Raduljica, Luka Mitrović, Nikola Kalinić, Dragana Mićalović, Isidora Građanin, Nikola Žigić, Darko Miličić i mnogi drugi.
Posebnu pažnju izazvala je humanitarna aukcija na kojoj je košarkaš Stefan Marković licitirao za potpisan dres Nikole Jokića, simbolično povezujući sport, humanost i bratsku podršku.
Donatorsko veče okupilo je više od 400 donatora, uz čiju pomoć je prikupljeno više od 70.000 evra donacija za socijalno ugrožene porodice koje Organizacija pomaže širom regiona - njih više od 200 svake godine.
Veče je otvoreno unikatnom koreografijom KUD-a "Koturović", a svaki gost imao je priliku da odlomi delić pogače i upozna se sa krajevima u kojima je Organizacija pomagala tokom 20 godina svog delovanja.
Potom je usledio blagoslov Njegovog Preosveštenstva Episkopa topličkog g. Petra Bogdanovića, koji je svojim nadahnutim rečima podsetio sve prisutne na značaj dobročinstva i zajedničkog truda u pomoći najugroženijima.
Gosti su imali priliku da pogledaju kratak film koji je predstavio misiju i aktivnosti Humanitarne organizacije Srbi za Srbe, podsetivši na brojne projekte i akcije sprovedene širom regiona.
Poseban utisak ostavilo je i obraćanje akademika Matije Bećkovića, koji je nadahnutim rečima podstakao prisutne da ne zaborave da je srpski narod kroz vekove stradanja uvek pronalazio put ka vaskrsenju - kao što se i danas podiže kroz dela ljubavi i dobročinstva.
Muzički deo programa otvorio je ansambl "Fenečki biseri", nakon čega su atmosferu doveli do usijanja violnista Andrija Abramović i pevačica Aleksandra Radović, zbog čijeg je izuzetnog muzičkog nastupa Sava centar odjekivao aplauzima i pesmom sve do samog kraja večeri.
Najzanimljiviji deo večeri bila je humanitarna aukcija, na kojoj su gosti imali priliku da licitiraju za izuzetne i vredne predmete.
Među njima su se našli potpisan dres najboljeg košarkaša na svetu Nikole Jokića, replika grba dinastije Nemanjić sa Hilandara izrađena u mozaiku od strane umetnice Lene Pavković, triptih slika manastira Hilandar umetnice Maše Pavković, prepis dve stranice Miroslavljevog jevanđelja izrađen od strane kaligrafa Dušana Mišića, kao i potpisana sabrana dela akademika Matije Bećkovića.
Dodatnu čar večeri unele su i karte za veliki novogodišnji muzički spektakl u Sava centru, koje je Sava centar donirao za ovu priliku.
- Cilj svake donatorske večeri je da se okupimo, predstavimo ono što radimo na zanimljiv način i pre svega prikupimo donacije za one zbog kojih smo i nastali. Zahvaljujući zlatnim sponzorima ove večeri - Sava centru, koji nam je ustupio prelepu salu Atrijum, i firmi Arkadia, koja se bavi organizacijom i dekoracijom događaja, celo veče izgledalo je nestvarno i ostavilo snažan utisak na sve goste. Njihova podrška, profesionalizam i posvećenost doprineli su da događaj protekne u savršenoj organizaciji i svečanoj atmosferi kakvu ovaj humanitarni događaj zaslužuje. A posebnu zahvalnost dugujemo svim učesnicima večerašnjeg programa koji su se srdačno odazvali našem pozivu da budu deo ove večeri - istakao je Igor Rašula, ispred Humanitarne organizacije Srbi za Srbe.