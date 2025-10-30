Slušaj vest

Sedmo donatorsko veče Humanitarne organizacije Srbi za Srbe u Beogradu, održano na praznik Svete Petke u Sava centru, okupilo je brojne poznate ličnosti, među kojima su Miroslav Raduljica, Luka Mitrović, Nikola Kalinić, Dragana Mićalović, Isidora Građanin, Nikola Žigić, Darko Miličić i mnogi drugi.

Posebnu pažnju izazvala je humanitarna aukcija na kojoj je košarkaš Stefan Marković licitirao za potpisan dres Nikole Jokića, simbolično povezujući sport, humanost i bratsku podršku.

Košarkaš Stefan Marković licitirao je za potpisan dres Nikole Jokića Foto: Srbi Za Srbe

Donatorsko veče okupilo je više od 400 donatora, uz čiju pomoć je prikupljeno više od 70.000 evra donacija za socijalno ugrožene porodice koje Organizacija pomaže širom regiona - njih više od 200 svake godine.

Veče je otvoreno unikatnom koreografijom KUD-a "Koturović", a svaki gost imao je priliku da odlomi delić pogače i upozna se sa krajevima u kojima je Organizacija pomagala tokom 20 godina svog delovanja.

Veče je otvoreno unikatnom koreografijom KUD-a "Koturović" Foto: Srbi Za Srbe

Potom je usledio blagoslov Njegovog Preosveštenstva Episkopa topličkog g. Petra Bogdanovića, koji je svojim nadahnutim rečima podsetio sve prisutne na značaj dobročinstva i zajedničkog truda u pomoći najugroženijima.

Gosti su imali priliku da pogledaju kratak film koji je predstavio misiju i aktivnosti Humanitarne organizacije Srbi za Srbe, podsetivši na brojne projekte i akcije sprovedene širom regiona.

Poseban utisak ostavilo je i obraćanje akademika Matije Bećkovića Foto: Srbi Za Srbe

Poseban utisak ostavilo je i obraćanje akademika Matije Bećkovića, koji je nadahnutim rečima podstakao prisutne da ne zaborave da je srpski narod kroz vekove stradanja uvek pronalazio put ka vaskrsenju - kao što se i danas podiže kroz dela ljubavi i dobročinstva.

Muzički deo programa otvorio je ansambl "Fenečki biseri", nakon čega su atmosferu doveli do usijanja violnista Andrija Abramović i pevačica Aleksandra Radović, zbog čijeg je izuzetnog muzičkog nastupa Sava centar odjekivao aplauzima i pesmom sve do samog kraja večeri.

Najzanimljiviji deo večeri bila je humanitarna aukcija, na kojoj su gosti imali priliku da licitiraju za izuzetne i vredne predmete.

Foto: Srbi Za Srbe

Među njima su se našli potpisan dres najboljeg košarkaša na svetu Nikole Jokića, replika grba dinastije Nemanjić sa Hilandara izrađena u mozaiku od strane umetnice Lene Pavković, triptih slika manastira Hilandar umetnice Maše Pavković, prepis dve stranice Miroslavljevog jevanđelja izrađen od strane kaligrafa Dušana Mišića, kao i potpisana sabrana dela akademika Matije Bećkovića.

Dodatnu čar večeri unele su i karte za veliki novogodišnji muzički spektakl u Sava centru, koje je Sava centar donirao za ovu priliku.

Foto: Srbi Za Srbe