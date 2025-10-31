Slušaj vest

Subotica je, posle više od jednog veka, sada dobila i svoju „Ulicu starih zanata“, po uzoru na velike evropske gradove. Turisti uživaju u ambijentu koji podseća na neka starija vremena, ali i moderne kutke u velikim gradovima. Subotičani kažu, da im je falila baš takva ulica.

Grad na severu Srbije ponikao je, inače, na starim zanatima, posebno u periodu prelaska 19. veka u 20. stoleće. Decenijama kasnije, Subotica je razvila i veći deo svoje industrije i poljoprivrede na zanatima, pa je logičan utisak da je sada „Ulica starih zanata“, u neku ruku i znak vremena, u kojem su zanatlije bile simbol grada.

Nesvakidašnji izgled nove Ulice, prava je atrakcija za turiste, iako je sve do prošle godine, “Ulica Braće Radić,“ jedna od najstarijih u Gradu, i zvanično proglašena najlepšom u svetu, dok je 2019.godine od Republike Srbije označena kao prostorno, kulturno-istorjiska celina. Sredinom 19.veka naziv joj je bio Petrovaradinski put, a tek pred kraj tog veka je dobio žutu klinker opeku, zbog kolskog prevoza.Da li je sada ostala u senci nove „Ulice starih zanata“, koja je stare vrednosti obnovila na moderan način, pokazaće rezultati turizma u narednom periodu.

U TOS-u kažu za Kurir, da je u oktobru više domaćih i stranih turista iz Rumunije, Mađarske i zemalja regiona boravi u Subotici. Ove Miholjske nedelje mesta u restoranima nije bilo ni za lek. Turisti kažu, prelep je ambijent i u baštama i u restoranima, a nova ulica ih podseća na mesta po svetu, koja pamte.

Subotičani upućuju reči hvale za projektante, investitore i majstore, koji su moderno spojili s tradicijom, stvorivši ambijent koji s ponosom mogu pokazati svojim gostima, iz čitavog sveta.

1/9 Vidi galeriju NOVA "ULICA STARIH ZANATA" U SUBOTICI Foto: Nadica Harminc

Nova „Ulica starih zanata“ srećno se smestila u čvorištu lepote Grada Subotice i odmah stekla epitet „nove najlepše ulice u Srbiji“. Ona je uspešno spojila, na svega stotinak metara, stare zanate na jednom mestu, ali u vremenu novih tehnologija. Ne narušava ahitekturu nekadašnje Engelsove, danas ulice Matije Korvina, sazdanu na čuvenoj secesiji, koja krasi veliki broj objekata i restorana, s bogatim turističkim sadržajima.

Moderni visoki izlozi, sa elementima starinskih ukrasa na nekadašnjim zanatskim radnjama, u središtu nove Ulice,vraćaju vas tim prolazom u staro vreme, stare knjižare, krojačke, fotografske radnje s aparatima koji se više ne koriste, pa i časovnici koji više liče na stare vredne slike, nego na moderne današnje digitalne uređaje.

Za stolom je skulptura umetnika Zvonka Bogdana, legende Grada Subotice, dok je druga stolica prazna i čeka putnika koji će poneti uspomenu sa tog mesta. U uglu je i skulptura neprevaziđenog muzičara Tumbas Pere Haja, sa tamburicom. Kao da poručuju turistima i prolaznicima Zvonkovim stihovima „Život teče u laganom ritmu“...

„Ulica starih zanata“ je i prolaz do ulice Đure Đakovića, između vinarije „Zvonko Bogdan“ i najposećenijeg kafea i picerije, koju turisti ne mimoilaze ni kad su u prolazu kroz Suboticu. Od 22. avgusta, kada je otvorena, postala je turistička atrakcija, uz pelepu secesijsku baštu, staru piceriju i retro objekte,najbolja vina, evropska i svetska jela i nadaleko čuvene slatkiše.

- Najviše je turista iz Beograda, Niša i Novog Sada, ali i iz Nemačke, Mađarske, Rusije, pa i Poljske, Austrije i Češke. Pokretanje linije brzog voza nam je doveo veći broj putnika i noćenja u Subotici. Sada 70 posto turista boravi u centru grada, a ostali biraju palićke i kelebijske destinacije. U proseku, oko 3 dana se zadržavaju turisti, sa 2,6 noćenja prosečno. Secesija u centru Grada im je veoma privlačna. Lane smo zabeležili 410.000 noćenja, a ove godine očekujemo još veći rezultat, kažu za Kurir iz Turističke organizacije Subotice.