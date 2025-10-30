Slušaj vest

Učenici srednjih stručnih škola iz Srbije koje rade po sistemu dualnog obrazovanja predstavili su se na 54. Sajmu obrazovanja i nastavnih sredstava u Beogradu, demonstrirajući kako izgleda spoj teorije i prakse. Budući mehaničari, tehničari, poslastičari i kuvari pokazali su posetiocima kako uče kroz konkretan rad, i to od otkrivanja i popravke kvarova na automobilima do pripreme ukusnih jela i poslastica.

Ove godine u fokusu sajma, koji traje do 2. novembra, jeste dualno obrazovanje - model koji spaja učenje u školi i radno iskustvo kod poslodavca, a koji privlači sve veći broj mladih. Na štandu Kancelarije za dualno obrazovanje posetioci su mogli da se upoznaju sa različitim obrazovnim profilima i školama, ali i da vide učenike kako rešavaju prave zadatke iz svojih budućih zanimanja.

Prepun štand Kancelarije za dualno obrazovanje Foto: Boba Nikolić

Učenik Viktor Dragićević sa smera elektrotehničar za elektroniku na vozilima beogradske Tehničke škole GSP kaže da su na štandu izloženi migavci, sirene i drugi delovi automobila, ali i njegova rulet-pločica.

- Posetiocima pokazujem kako se radi lemljenje ovih maketa. Pored naših radova, tu je i auto na kome pokazujemo dijagnostiku - objasnio je Dragićević.

Viktor pokazao kako izgleda lemljenje Foto: Boba Nikolić

Direktorka Kancelarije Gabrijela Grujić kaže za Kurir da ovogodišnji Sajam obrazovanja pruža kvalitet više u metodologijama u odnosu na prethodnu godinu.

- Imamo promociju atraktivnih novih programa, kao što je program tehničke mehatronike na vozilima u saradnji sa eminentnim auto-serviserima i udruženjima. Učenici Tehničke škole GSP Beograd na automobilu posetiocima pokušavaju da prikažu određene realne zadatke kako bi mladi ljudi, koji možda imaju dilemu da se opredele za svoje buduće zanimanje, imali jasnu sliku šta uopšte znači dualni model obrazovanja - objašnjava Grujićeva.

Direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje o novitetima na Sajmu obrazovanja Foto: Boba Nikolić

Mladi imaju razvijene veštine

Dodaje i da na ovom sajmu prisustvuje 20 najboljih srednjih škola i visokoškolskih ustanova jer se dualno obrazovanje u Srbiji odvija na dva nivoa - srednje i visoko obrazovanje.

- U današnjem vremenu bitno je da mladi imaju razvijene veštine koje ne mogu da steknu bez savremenog okruženja i baš u tom svetlu je zamišljena naša promocija na sajmu. Učenici su ovde doneli svoje specijalitete, koji govore o njihovom identitetu, i pored toga što mogu da učestvuju u nekom realnom zadatku iz oblasti, recimo, mašinstva, druga škola će moći da se posluži, da probaju njihove specijalitete, da se možda zadrže u nekom drugom zanimanju - navodi direktorka i najavljuje da će u narednim danima biti upriličen niz aktivnosti poput simulacija letenja, vožnje automobila, dronova, robotske ruke - prikaz funkcionalnosti obrazovanja, što smatra da mladima jako puno znači.

Profesor saobraćajne struke Saša Ristivojević iz Tehničke škole GSP naglašava da se sve više dece opredeljuje za dualno obrazovanje.

Sve više dece se opredeljuje za dualno obrazovanje Foto: Boba Nikolić

- Zanimljiv im je deo posle prakse u servisima i udruženjima, gde učenik može da ostane i da se zaposli u toj firmi. Automobil na štandu je školski i služi kao materijal za upotrebu i korišćenje auto-dijagnostike, na kojem vežbaju naša deca i obučavaju se na konkretnom primeru. Deca treba dobro da razmisle i da se opredele za dualno obrazovanje, jer je zanimljivo i malo drugačije nego teorijska nastava i vežbe u školi, koje su takođe kvalitetne, ali ovde se uče na konkretnim primerima i osposobljavaju se za dalji rad i mogu odmah da se zaposle posle srednje škole.

Od mirišljavih sveća do mašinskih delova

Učenici Tehničke škole "Mileta Nikolić" iz Aranđelovca prikazali su posetiocima mirisne soli, ručno rađene sapune, dekorativne sveće, makete strujnih kola i električnih instalacija mašinske delove koje su lično izradili.

Đak treće godine Vladan Živanić kaže da mu praksa znači zbog usavršavanja znanja, ali i budućeg posla.

- Kroz praktični rad mogu brže da dobijem zaposlenje i nastavio bih da se bavim ovim - kazao je učenik koji je prikazao metalni cvet.

1/5 Vidi galeriju Učenici pokazali kako izgleda praktični rad na Sajmu obrazovanja Foto: Boba Nikolić

Nađa Valečanin sa smera tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju kaže da su na svoj štand doneli razne proizvode koje prave na blok nastavi.

- Pored sapuna i bombica koje se rastvaraju u vodi i imaju lep miris, imamo i tinkture ruzmarina, kamilice, bosiljka... Pravljenje ovih proizvoda nije teško jer smo mi dosta vešti u tome. Posle škole planiram da upišem Farmaceutski fakultet i da se bavim farmacijom.

Učenici doneli bogata jela, torte i kolače

Miljana Petrović iz Aranđelovca sa poslastičarskog smera predstavila nam je razna jela i đakonije koje su pripremili učenici Ekonomsko-ugostiteljske škole "Slobodan Minić" iz Aranđelovca, a njeno odeljenje je donelo razne torte i kolače.

Učenici poslastičari iz Aranđelovca Foto: Boba Nikolić

- Od malih nogu sam sa majkom počela da pravim torte i kolače, i to me oduvek zanimalo i privlačilo. Naš smer je veoma zanimljiv upravo zbog praktične nastave koju imamo u raznim lokalima i objektima, gde dosta prakse steknemo i unapredimo znanje iz škole. Kada odemo u neku poslastičarnicu ili lokal, često pravimo dosta teže torte. Zbog ljubavi prema ovom poslu sigurno ću nastaviti da se ovim bavim.