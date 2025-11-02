Slušaj vest

Postoje priče koje nas nateraju da zastanemo, udahnemo i zamislimo - koliko snage može stati u jedno dete.

Nevena je imala samo petnaest godina kada je postala majka. Bila je devojčica koja je preko noći morala da postane odrasla.

Ona je na TikToku gde ima nalog "beauty.factor.ns" ispričala sa kojim se sve izazovima suočavala kada je u tom ranom dobu saznala da je u drugom stanju.

Njena ispovest na TikToku dirnula je hiljade ljudi, jer je bila iskrena do srži. Bez ulepšavanja, bez pokušaja da šokira ili da traži sažaljenje. Samo istina - teška, ali čista.

Nevena ne smatra da je trudnoća trebalo da se desi u to vreme, ali joj je ćerka najveći poklon. Foto: Tik Tok Printscreen/beauty.factory.ns

- Rodila sam Anđelu sa 15 godina i sada ću vam ispričati kako je to otprilike izgledalo. Stori tajm koji ste svi dugo čekali - započinje Nevena, smireno, ali s onim tonom u glasu zbog koje se odmah oseća knedla u grlu.

- Ljudi me ceo život pitaju - kako se to desilo, kako su tvoji reagovali, šta je rekla okolina? Ja bukvalno imam tu etiketu. I dugo mi je bilo teško jer sve što ljudi vide u meni je to.

Godinama je nosila pogled drugih kao težak ranac koji ne može da skine.

Ali danas, nakon svega, kaže:

- Sada sam napokon ponosna na sebe. Sada napokon verujem u sebe.“

"Ne mislim da je to u redu, ali to je moj život"

Nevena ne traži opravdanje, već razumevanje. Njene reči nisu pokušaj da ublaži ono što se dogodilo, već da ga razume i prihvati.

- Da li mislim da je to u redu? Ne mislim. Da li sam trebala da radim neke stvari koje sam tada radila? Apsolutno nisam trebala. Da li sam ih radila? Jesam. Šta je tu je. Ja vreme ne mogu da vratim, mogu samo da izvučem najbolje iz toga i da se potrudim da budem najbolja mama na svetu.

Njen ton nije ni kajanje ni prkos. To je mir. Onaj koji dođe tek kada oprostiš sebi.

Nevena četiri meseca nije ni znala da je trudna. Foto: Profimedia

Ovo nije priča koju možeš umotati u papir i učiniti slatkom, priča Nevena.

- Teška je, i ne može da se upakuje. Ljudi mi često kažu "svaka ti čast što si odlučila da rodiš", a meni tada nije bilo izbora. Nisam ni znala da sam trudna četiri meseca. Kad sam saznala, već je bilo odlučeno umesto mene".

Danas je zahvalna bogu što tada nije imala opciju, ali tada je bila uplašena.

Strah, ćutanje i poruka tati

Na pregled je otišla sa tatom svog deteta. Kad se vratila, sve se činilo kao ružan san.

- Te žene su bile užasno neprijatne. Uplašile su nas do smrti. Ja sam samo želela da pobegnem, da iskočim kroz prozor. Rekle su nam: "Ne smete sada staviti glavu u torbu, morate da kažete roditeljima".

Umesto podrške, dobila je strah. Umesto pomoći - osudu. I onda je odlučila da ćuti.

- Mi smo izašli i dogovorili se da nikome ne kažemo. Ni roditeljima, ni prijateljima, nikome. Međutim, ja sam kasnije saznala da je on rekao i mojim najboljim drugaricama i svojim roditeljima. A ja osam meseci nikome ništa nisam rekla.

Osam meseci je trajalo ćutanje i zid koji je postavila između sebe i sveta.

- Da li možete da zamislite devojčicu od 15 godina, trudnu, koja ide u školu, a nikome ništa ne kaže?

Nevena kaže da joj se za sve to vreme stomak nije video. Da niko ništa nije primetio.

- Ne znam da li je to bilo zbog stresa ili genetike, ali stomak nisam imala.

A onda je jednog dana skupila hrabrost i - napisala poruku tati.

- Nisam imala snage da mu kažem uživo. Samo sam mu poslala poruku.

U tom trenutku, sve je stalo. Ali reakcija njenog oca bila je ono što joj je zauvek promenilo život.

- Znam da nije mogao da veruje. Poludeo je, naravno, samo je hteo da me vidi. Došao je po mene i rekao: "Pa eto, imaćemo bebu". I to je to. Nije bilo kazne, nije bilo vike. Samo prihvatanje".

Nevena kaže da nikada neće zaboraviti tu rečenicu.

- Da nije bilo mog tate, ne znam šta bi bilo sa mnom - kaže ona.

Kasnije su i njena majka i otac zajedno preuzeli brigu o Anđeli dok je Nevena odrastala.

- Oni su bukvalno bili njeni roditelji dok ja nisam postala dovoljno zrela da to budem. Zbog toga ću im zauvek biti zahvalna.

Nevena kaže da zna da je njen tata dugo osećao krivicu. Ali, ona kaže da niko nije kriv, da je tako moralo biti.

- Iz nečeg prestrašnog izašlo je nešto jako lepo - kaže ona.

Nevena je bila jako mlada. Bilo je mnogo izazova, ali najstrašnije su joj, kako kaže, bile priče o njoj iza leđa.

- Pričali su o meni iza leđa, a pravili su se da ne pričaju. Jako puno sam prijatelja izgubila. Nisam sigurna da sam u tom periodu uopšte imala prijatelje. Te osude ljudi su bile strašne, ali ne možeš ih ni kriviti jer se zaista tako nešto ne dešava svaki dan.

Pakao je prošao i njen otac.

- Znam da su bukvalno ljudi prestajali da se druže sa njim jer je njegovo dete dobilo dete.

Iz svega kroz šta je prošla - od osude, gubitka prijatelja i ćutanja, do bola koji su trpeli i njeni roditelji - ona je izvukla najvažniju lekciju - oprostiti i ići dalje.

- Krivila sam sve - i sebe, i njega, i njegove roditelje, i prijatelje. Ali sad više ne krivim nikoga. Ni sebe više ne krivim. Jer iz svega što je bilo prestrašno, izašlo je nešto jako lepo.

Danas, kada govori o svemu, više nema gorčine u njenom glasu - samo zahvalnost.

Zahvalnost bogu, ocu, majci, i najviše - Anđeli.

- Mislim da je sve moralo tako da se desi. Da je bilo zapisano da je dobijem. Ona mi je ulepšala život na sve moguće načine.

Neveni je ćerka ulepšala život. Foto: Shutterstock

"Uvek recite roditeljima"

Na kraju, Nevena je želela da pošalje poruku svima - posebno mladima.

- Ako si dete, sve moraš da kažeš roditeljima. Uvek. Šta god da se desi. Oni će ti pomoći, uvek će biti na tvojoj strani i voleti te najviše na svetu.

Dodaje da ne priča svoju priču da bi bila uzor, već upozorenje.

- Ne mislim da je to normalno. Ali se meni desilo. I pričam o tome da biste vi pazili, da se vama možda ne desi isto, i da znate da niste sami.

I zato njena priča i jeste važna. Jer nije samo o grešci, već o hrabrosti, ljubavi. Ovo nije priča o prošlosti, već o životu koji je, i pored svega, pobedio.

Deca u Srbiji sa svega 11 godina, pa čak i manje, stupaju u seksualne odnose, o čemu je Kurir pisao, a to za posledicu ima veliki broj trudnoća i abortusa kod najmlađih!

Prema poslednjim zvaničnim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u 2022. registrovana je čak 521 maloletnička trudnoća, dok je 2021. zabeleženo 597. S druge strane, u 2022. je čak 137 maloletnica prekinulo trudnoću, a 2021. godine 127.