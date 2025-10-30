Slušaj vest

Humanitarna fondacija "Budi human" prikuplja novčana sredstva za Stefana Vasiljevića (38).

Stefanu je 2014. godine ustanovljena dijagnoza zloćudnog tumora testisa (C62.9 Neoplasma malignum testis, non specificatum).

Operisan je 2017. godine, kada je PH nalaz ukazao da se radi o seminomu nakon čega je primio više linija HT. Potom je operisan u tri navrata 2018. godine zbog metastaza na mozgu kada je PH nalaz sva tri puta ukazao na embrionalni karcinom 85% i teratom 15%. Sprovedena je palijativna zračna terapija endokranijuma sa TD 30 Gy u 10 frakcija. Poslednji put je operisan 2019. godine kada je načinjena osteoplastična kranitomija u frontotemporalnoj regiji desno i resekcija tumora.

Lečen je u KCS i privatnoj bolnici ali uprkos tome dolazi do progresije bolesti pa se od kraja septembra 2025. godine Stefanovo zdravstveno stanje naglo pogoršalo. Hospitalizovan je i nalazi se u stanju kome (Coma. Status epilepticus. St. Febrilis. Insuff. Respiratoria NSGCT). Aktuelno je životno ugrožen bez mogućnosti da bude bez medicinskih intervencija koje održavaju vitalne funkcije. Indikovan je nastavak intenzivne suportivne i sistematske terapije uz pomoć koje se porodica nada da će se njegove vitalne funkcije stabilizovati kako bi mogao da lečenje nastavi u inostranstvu.

Foto: Budi Human

Nastavak lečenja iziskuje značajna finansijska sredstva koja porodica nije u mogućnosti samostalno da obezbedi zbog čega je neophodna pomoć svih dobrih ljudi u vidu donacija.

Sredstva su potrebna za bolničko lečenje u zemlji i inostranstvu, palijativnu negu, terapije, kao i za putne troškove u toku lečenja.

Za Stefanov život! Budimo humani!