Slušaj vest

U 14 časova Vatrogasno-spasilačka jedinica Požarevac primila je dojavu da su sa šina u glavnoj železničkoj stanici u Požarevcu, iskliznula dva vagona koja prevoze amonijak.

Prema informacijama sa lice mesta, nema curenja sadržaja niti opasnosti po živote ljudi.

Na teren su odmah upućene dve ekipe sa pet vatrogasaca i dva vozila, a prisutna je i policija.

Prema nezvaničnim informacijama, nema zastoja u putničkom saobraćaju.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaUDES KOD MELENACA: Vagon teretnog voza iskliznuo iz šina, nema povređenih
pruga.jpg
HronikaSTRAVIČNA SAOBRAĆAJKA U PANČEVU Voz udario u automobil u kom su bili otac i ćerka
shutterstock-2435528951.jpg
PlanetaHOROR U ITALIJI: Voz udario trojicu muškaraca, jedan poginuo, dvojica povređena
epa-polizia-di-stato-handout-0602202004.jpg
HronikaVOZ UDARIO U KOMBI KURIRSKE SLUŽBE KOD VELIKE PLANE: Prve slike sa mesta teške nesreće
2086203-viberimage20191217162353-edit.jpg