Na teren su odmah upućene dve ekipe sa pet vatrogasaca i dva vozila, a prisutna je i policija
DVA VAGONA KOJA PREVOZE AMONIJAK ISKLIZNULA IZ ŠINA Incident u Požarevcu: Nema zastoja u saobraćaju (VIDEO)
U 14 časova Vatrogasno-spasilačka jedinica Požarevac primila je dojavu da su sa šina u glavnoj železničkoj stanici u Požarevcu, iskliznula dva vagona koja prevoze amonijak.
Prema informacijama sa lice mesta, nema curenja sadržaja niti opasnosti po živote ljudi.
Na teren su odmah upućene dve ekipe sa pet vatrogasaca i dva vozila, a prisutna je i policija.
Prema nezvaničnim informacijama, nema zastoja u putničkom saobraćaju.
