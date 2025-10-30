Slušaj vest

Ruski proizvođač nafte Lukoil koji je pod američkim sankcijama, a u čijem vlasništvu je i Lukoil Srbija, prihvatio je ponudu švedskog naftnog giganta Gunvor grup. U saopštenju kompanije Lukoil se navodi da su ključni uslovi transakcije već dogovoreni, ali prodaju ipak treba da odobri američka vlada. Da li će? Da li je ovo dobra vest za Srbiju i ako može Lukoil, zašto ne i NIS?

Gosti Usijanja:

Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije

prof. dr Vladimir Marinković, osnivač Kluba srpsko-američkog prijateljstva

Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig