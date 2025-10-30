Ruski proizvođač nafte Lukoil koji je pod američkim sankcijama, a u čijem vlasništvu je i Lukoil Srbija, prihvatio je ponudu švedskog naftnog giganta Gunvor grup. U saopštenju kompanije Lukoil se navodi da su ključni uslovi transakcije već dogovoreni, ali prodaju ipak treba da odobri američka vlada. Da li će? Da li je ovo dobra vest za Srbiju i ako može Lukoil, zašto ne i NIS?